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09 марта,
2019
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Новости

Трое человек пострадали при пожаре в Томской области 8 марта

ТВ2
ТВ2
5 часов назад

Вчера в деревне Торбеево Первомайского района Томской области произошел пожар, в котором пострадали три человека, сообщают в пресс-службе регионального МЧС.


В четырехквартирном брусовом жилом доме сгорела веранда одной из квартир, обгорела деревянная обрешетка крыши, стены внутри помещения закоптились. Площадь пожара — 26 квадратных метров. Годовалый ребенок, 26-летняя женщина и мужчина 1965 года рождения отравились продуктами горения. Все трое были госпитализированы.


Пожар ликвидировали к 18:07 — через час после сообщения, поступившего дежурному. В ликвидации было задействовано 2 единицы техники и 8 человек. Причина возгорания выясняется.

Иллюстративное фото
Иллюстративное фото
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