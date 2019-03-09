Трое человек пострадали при пожаре в Томской области 8 марта

Вчера в деревне Торбеево Первомайского района Томской области произошел пожар, в котором пострадали три человека, сообщают в пресс-службе регионального МЧС.





В четырехквартирном брусовом жилом доме сгорела веранда одной из квартир, обгорела деревянная обрешетка крыши, стены внутри помещения закоптились. Площадь пожара — 26 квадратных метров. Годовалый ребенок, 26-летняя женщина и мужчина 1965 года рождения отравились продуктами горения. Все трое были госпитализированы.





Пожар ликвидировали к 18:07 — через час после сообщения, поступившего дежурному. В ликвидации было задействовано 2 единицы техники и 8 человек. Причина возгорания выясняется.