Три тысячи томичей не смогли вылететь за границу из-за долгов по ЖКХ

Больше 3 тысяч томичей не смогли вылететь за границу из-за долгов по ЖКХ, сообщает пресс-служба судебных приставов по региону. Их долг в совокупности составил 384 миллиона рублей. В целом за девять месяцев 2019 года возбуждено 33 тысячи исполнительных производств на сумму более миллиарда рублей.

Больше 16 тысяч исполнительных производств возбуждено в отношении физических лиц. Они должны почти 500 миллионов рублей.





За девять месяцев 2019 года на счета предприятий ТЭК перечислен 281 миллион рублей. Средняя сумма задолженности составляет 35,2 тысячи рублей. В прошлом году она находилась примерно на таком же уровне – 35,3 тысячи рублей.





Наибольшее количество производств о взыскании задолженности в пользу предприятий ТЭК (18 тысяч, или более половины от всего количества) вынесено в отношении должников АО «Томск РТС» — за отопление и горячую воду. На АО «Томскэнергосбыт» (электроэнергия) приходится более 11 тысяч, или 33 %.





С начала года произведено около 600 арестов имущества на сумму почти 100 миллионов рублей. К административной ответственности за неисполнение требований судебного пристава по ст. 17.14 КоАП привлечены 97 должников, задолжавших за коммунальные услуги в общей сложности более 6 миллионов рублей.