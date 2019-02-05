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05 февраля,
2019
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Три школы Томской области закрыты на карантин из-за эпидемии гриппа

ТВ2
ТВ2
4 часа назад

Три школы полностью, 98 классов в более чем 30 школах и 14 групп в девяти детских садах Томской области закрыты из-за эпидемии гриппа. Эпидпорог превышен на 45,3% практически во всех возрастных группах, сообщает пресс-служба регионального управления Роспотребнадзора.

Три школы Томской области закрыты на карантин из-за эпидемии гриппа

В Томске эпидпорог превышен на 39,7%. Чаще всего болеют дети от 3 до 14 лет и взрослые от 15 лет и старше. Кроме того, заболеваемость гриппом и ОРВИ превышает 20% в  Томском, Шегарском, Кожевниковском, Зырянском, Кривошеинском, Колпашевском, Тегульдетском, Верхнекетском и Парабельском районах.  


По результатам лабораторного мониторинга сохраняется высокая активность вирусов гриппа А — 66%, также циркулируют вирусы негриппозной этиологии (парагрипп, корона- и риновирусы).  


По данным мониторинга, в Томской области закрыты три школы в Кожевниковском и Первомайском районах и гимназия № 18 в Томске. Также нет занятий в 98 классах в тридцать одной школе; 14 группах в девяти дошкольных организациях, девяти группах в двух учреждениях среднего профессионального образования и кадетском корпусе в Томске.


В управлении Роспотребнадзора по Томской области до 8 февраля работает тематическая «горячая линия» по  профилактике острых респираторных вирусных инфекций и гриппа. Задать вопросы и проконсультироваться со специалистами на заданную тематику можно по следующим телефонам: 8 (3822) 24-97-18, (3822) 44-67-32.  

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