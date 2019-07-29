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29 июля,
2019
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Новости

Три лесных пожара потушили за выходные в Томской области

ТВ2
ТВ2
3 часа назад

Три пожара площадью 3,8 гектара в Тимирязевском и Верхнекетском лесничествах потушили в минувшие выходные. Как сообщает пресс-служба областной администрации, во всех трех случаях огонь возник по вине местного населения. 

Архивное фото
Архивное фото

В течение первых суток огонь ликвидирован в Тимирязевском (одно возгорание) и Верхнекетском (два пожара) лесничествах, — говорится на сайте администрации. — Сейчас на территории Томской области сохраняется низкий класс пожарной опасности (его показатель составляет 2,1 балла из пяти), действующих лесных пожаров нет.

Также сообщается, что 50 сотрудников томских авиаотделений тушат пожары в Красноярском крае.


По данным на утро 29 июля, площадь лесных пожаров в Сибири превысила 1,6 млн га. В Красноярском крае горит около 993,1 тыс. га, в зоне контроля, где огонь не тушат, находится 81 пожар общей площадью 986,1 тыс. га. В Иркутской области огнем охвачено около 580 тыс. га, в зоне контроля действует 100 пожаров площадью 549,2 тыс. га. Кроме того, в Бурятии и Забайкалье горит 36,8 тыс. га леса.

Пожары в Сибири
Пожары в Сибири
Фото: http://fires.ru/

Дым от пожаров развеялся над Западной Сибирью, но дошел до Урала и Казахстана. Чиновники не тушат большинство лесных пожаров, так как, по их словам, возможный ущерб от огня ниже планируемых затрат на тушение. При этом петиция о введении на территории Сибири режима ЧС набрала 280 тысяч подписей. Подписавшие петицию требуют начать немедленную борьбу с огнем.


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