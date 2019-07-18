Три города из Сибири вошли в десятку рейтинга городов с самым загрязненным воздухом

Greenpeace выпустил рейтинг городов России по загрязненности диоксидом азота. Данные представлены за период с июня 2018 по май 2019 года.

Согласно опубликованному рейтингу Greenpeace, Новосибирск и Красноярск замыкают пятерку лидеров. На первом месте оказалась Москва, следом идут Санкт-Петербург и Челябинск. Омск расположился на десятом месте — город почти в два раза чище Новосибирска.





По мнению экологов, скопление диоксида азота (NO2) происходит из-за выхлопных газов городского транспорта.





«По концентрации диоксида азота можно в целом судить о загрязненности городского воздуха. Спутниковые данные проекта Tropomi позволяют оценивать уровень загрязнения воздуха практически в любой точке планеты, что делает их важным инструментом для понимания общей картины. Однако горожане должны иметь доступ не только к средним значениям концентрации вредных веществ за год, но и к оперативным данным мониторинга загрязнения воздуха как диоксидом азота, так и другими веществами.

Власти должны публиковать эти данные в режиме онлайн и принимать на их основе меры по решению проблемы загрязнения воздуха. Российское отделение Greenpeace добивается этих шагов от Роспотребнадзора», — сообщает пресс-служба Greenpeace.