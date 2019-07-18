Три города из Сибири вошли в десятку рейтинга городов с самым загрязненным воздухом
Greenpeace выпустил рейтинг городов России по загрязненности диоксидом азота. Данные представлены за период с июня 2018 по май 2019 года.
Согласно опубликованному рейтингу Greenpeace, Новосибирск и Красноярск замыкают пятерку лидеров. На первом месте оказалась Москва, следом идут Санкт-Петербург и Челябинск. Омск расположился на десятом месте — город почти в два раза чище Новосибирска.
По мнению экологов, скопление диоксида азота (NO2) происходит из-за выхлопных газов городского транспорта.
«По концентрации диоксида азота можно в целом судить о загрязненности городского воздуха. Спутниковые данные проекта Tropomi позволяют оценивать уровень загрязнения воздуха практически в любой точке планеты, что делает их важным инструментом для понимания общей картины. Однако горожане должны иметь доступ не только к средним значениям концентрации вредных веществ за год, но и к оперативным данным мониторинга загрязнения воздуха как диоксидом азота, так и другими веществами.
Власти должны публиковать эти данные в режиме онлайн и принимать на их основе меры по решению проблемы загрязнения воздуха. Российское отделение Greenpeace добивается этих шагов от Роспотребнадзора», — сообщает пресс-служба Greenpeace.
Диоксид азота — опасный токсичный газ, который вызывает респираторные симптомы и заболевания легких при остром воздействии и увеличивает риск хронических заболеваний при длительном воздействии.
Присутствие диоксида азота в атмосфере приводит к образованию мелкодисперсных взвешенных частиц (PM2,5) и озона, двух наиболее важных переносимых по воздуху загрязнителей с точки зрения ущерба здоровью населения во всем мире. Долгосрочное воздействие диоксида азота связано с повышением уровня смертности во всем мире.
Ранее сообщалось, что за год в томском воздухе стало больше загрязняющих веществ. Так, гигиенические нормативы по загрязняющим веществам — взвешенные вещества, окись углерода, формальдегид — в Томске превышены на 1,1 %.
«Доля исследованных проб атмосферного воздуха в районе магистральных перекрестков города Томска с превышением установленных нормативов составила 3,5 % (2016 год — 3 %, 2017 — 2,8 %), в том числе по содержанию оксида углерода — 20 % (2016 год —16,1 %, 2017 — 15,6 %)», — говорится в отчете Роспотребнадзора.
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