«Три года добиваемся ремонта во дворе»: томичи обратились к Владимиру Путину
Жители многоквартирного дома по адресу Фрунзе, 77б уже третий год добиваются включения своего двора в программу «Комфортная городская среда». В этом году дом включили в список объектов, подлежащих благоустройству. Но в последний момент стало известно, что денег на финансирование программы у города нет.
«Специалисты Минстроя каждый год меняют критерии благоустройства придомовых территорий, — зачитала обращение жительница дома Наталья Маркова. — А главное, ежегодно меняется процентная ставка софинансирования для жильцов многоквартирных домов. В 2017 году ставка была 1 %, а уже в 2019 году она составила от 20 % до 50 %. Как могут собственники жилья осилить такие суммы? Согласно новым критериям, по дому была выполнена и даже прошла государственную экспертизу проектно-сметная документация стоимостью 80 тысяч рублей. В январе заявку приняли, и наш дом включили в перечень объектов, подлежащих благоустройству в 2019 году. Но сейчас мы узнаем, что ни один двор в Томске и Томской области не был включен в программу благоустройства из-за отсутствия финансирования».
Председатель совета дома Елена Иванова рассказала, что жильцы многоквартирника надеются, что деньги на благоустройства двора все-таки получится найти – за счет профицита в бюджете города.
Мы отдаем себе отчет в том, что в таком положении не один наш двор, — сказала Елена Иванова. — Но в течение трех лет мы, как только объявили эту программу, подаем вовремя заявку, выполняем все введенные вновь критерии. И мы надеемся на то, что местный бюджет выделит нам деньги. Поскольку мэр в последнем своем отчете сказал, что за многие годы бюджет города Томска профицитный, какие-то средства все-таки есть. И я думаю, что благоустройство нашего двора возможно профинансировать как непредвиденные расходы.
В мае 2019 года мы сообщали, что премьер-министр РФ подписал распоряжение о распределении между регионами РФ почти пяти миллиардов рублей на проекты по созданию комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях.
Согласно подписанному распоряжению, по 40 млн рублей будет направлено в Республику Калмыкия, Белгородскую, Калужскую и Томскую области. Остальные 44 региона получат от 54 до 289 миллионов рублей.
В 2019 году на формирование комфортной городской среды планируется потратить 425,5 млн рублей. Из федерального бюджета 412,7 млн рублей, 12,8 млн из областного бюджета и 2,13 млн доплатят муниципалитеты. Для сравнения, в 2018 году в рамках проекта формирования комфортной городской среды было потрачено 324 млн рублей.
Его удаление повлечет за собой удаление шапок соответствущих страниц.
Вы подтверждаете удаление поста?