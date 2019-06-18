«Три года добиваемся ремонта во дворе»: томичи обратились к Владимиру Путину

Жители многоквартирного дома по адресу Фрунзе, 77б уже третий год добиваются включения своего двора в программу «Комфортная городская среда». В этом году дом включили в список объектов, подлежащих благоустройству. Но в последний момент стало известно, что денег на финансирование программы у города нет.

«Специалисты Минстроя каждый год меняют критерии благоустройства придомовых территорий, — зачитала обращение жительница дома Наталья Маркова. — А главное, ежегодно меняется процентная ставка софинансирования для жильцов многоквартирных домов. В 2017 году ставка была 1 %, а уже в 2019 году она составила от 20 % до 50 %. Как могут собственники жилья осилить такие суммы? Согласно новым критериям, по дому была выполнена и даже прошла государственную экспертизу проектно-сметная документация стоимостью 80 тысяч рублей. В январе заявку приняли, и наш дом включили в перечень объектов, подлежащих благоустройству в 2019 году. Но сейчас мы узнаем, что ни один двор в Томске и Томской области не был включен в программу благоустройства из-за отсутствия финансирования».





Председатель совета дома Елена Иванова рассказала, что жильцы многоквартирника надеются, что деньги на благоустройства двора все-таки получится найти – за счет профицита в бюджете города.