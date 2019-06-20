Три еженедельника выйдут с одинаковой первой полосой «Я/Мы Абдулмумин Гаджиев»

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Дагестанские еженедельники «Новое дело», «Свободная республика» и «Черновик» намерены выйти в эту пятницу, 21 июня, с одинаковой первой полосой, где будет написано «Я/Мы Абдулмумин Гаджиев».

Таким образом издания намерены выразить свой протест по поводу задержания редактора отдела «Религия» газеты «Черновик» Абдулмумина Гаджиева.

Издания требуют прекратить уголовное преследование Гаджиева, «основанное только на показаниях предпринимателя из Москвы Кемала Тамбиева, признавшегося в суде, что оговорил дагестанского журналиста под пытками».

Редакция газеты «Черновик», где работает Абдулмумин Гаджиев, считает «вменяемые Абдулмумину Гаджиеву обвинения абсурдными и несостоятельными, а также считает произошедшее нападками на свободу прессы в Дагестане: попыткой отдельных представителей силового блока повлиять на редакционную политику независимых изданий или же закрыть их».

Редакция газеты «Черновик» призывает дагестанские печатные СМИ, а также СМИ из других регионов России, включая федеральные, присоединиться и выйти с первой полосой «Я/Мы Абдулмумин Гаджиев»: «Сегодня по выдуманным обвинениям закрывают Абдулмумина Гаджиева, а завтра могут закрыть любого из нас».

Международная неправительственная организация «Репортеры без границ» выпустила заявление 18 июня 2019 года с требованием освободить журналиста: «Дагестанский журналист арестован на основании свидетельств, полученных под пытками».

Против задержания Абдулмумина Гаджиева выступил и Профсоюз журналистов и работников СМИ:

«Профсоюз журналистов и работников СМИ протестует против этого судебного решения. Мы опасаемся, что дело Гаджиева может дать старт наступлению на одно из самых знаковых изданий в Дагестане. Это нанесет еще один удар и по свободе прессы — в регионе, который на контрасте с соседней Чечней демонстрирует исключительный плюрализм. <...> Мы требуем немедленно освободить нашего коллегу из-под стражи и провести тщательное и прозрачное расследование на федеральном уровне, в том числе по факту заявлений о получении показаний свидетелей под пытками и возможной фабрикации всего дела в отношении журналиста Гаджиева».

Напомним, 14 июня в Дагестане был задержан редактор газеты «Черновик» Абдулмумин Гаджиев. Его обвиняют в финансировании запрещенного в России «Исламского государства». На суде по избранию меры пресечения Гаджиев заявил, что не перечислял деньги в зарубежные фонды, а наоборот, отговаривал тех, кто собирался это сделать.

Одновременно с Гаджиевым были задержаны еще два человека. Один из них сказал, что дал показания под пытками.

Задержанных зовут Кемал Тамбиев и Абубакар Ризванов. В махачкалинском суде 16 июня Кемал Тамбиев появился с синяком вокруг глаза. Как пишет «Кавказ. Реалии», он заявил, что его пытали, чтобы он дал показания против Гаджиева. Сам журналист в суде сказал, что во время перерыва познакомился с Тамбиевым в клетке и тот якобы извинился перед ним: «Я спросил, кто из них Тамбиев? На фамилию отозвался измученный и избитый человек. Уверен, что другие свидетели в таком же состоянии. Тамбиев передо мной извинился и признался, что его пытали», — цитирует Гаджиева «Черновик».

Это второе громкое дело на Северном Кавказе за последние дни. Ранее в Нальчике задержали черкесского активиста Мартина Кочесоко. Которого обвиняют по статье 228 (приобретение и хранение наркотиков). Правозащитники утверждают, что наркотики, как и в случае с журналистом Иваном Голуновым, ему были подброшены.

Источник Daily Storm в силовых структурах Кабардино-Балкарии утверждает, что Мартин Кочесоко совершил самооговор под угрозой убийства: «Выбор у него был небольшой: для Кавказа застрелить человека и объявить экстремистом — стандартный случай. Мартину дали уже оформленную явку с повинной, которую тому осталось только подписать».

С 16 июня около здания Советского районного суда Махачкалы начали проходить одиночные пикеты в поддержку Абдулмумина Гаджиева. Коллеги создали общественный комитет в его защиту, а на сайте Change.org появилась петиция с требованием его освободить.

На видео ниже наш коллега, главный редактор газеты «Новое дело» Хаджимурад Сагитов.

Мнение журналиста Даптар.ру (Дагестан) Светланы Анохиной (взято с ее разрешения из поста в ФБ):

«С Иваном Голуновым было просто. Я читала его статьи, я очень уважаю такую кропотливую и тщательную работу и он мне симпатичен. Сейчас сложнее. Мне не нравился, не нравится и вряд ли когда-нибудь понравится Абдулмумин Гаджиев. И это еще слабо сказано. Мы антиподы. Антагонисты. Он мой идеологический враг. <...> Но еще меньше я хочу жить в мире, где людей, пусть даже и твоих идеологических врагов, можно свинтить по выдуманному идиотскому, фальшивому и нелепому обвинению. Где можно пытать.

Где можно заставить оговорить другого. Где можно упрятать за решетку на долгие годы.

В мире, где все вокруг будут это видеть, ясно понимать абсурдность обвинения, но промолчат и не вступятся, потому что «Это чужой, это враг!». Нет возможности промолчать, когда на твоих глазах государственная машина хрумкает, пожирая человека. Пусть даже того, кого ты терпеть не можешь. В таких случаях молчание автоматически означает согласие с целями и методами. А это разрушает твой собственный драгоценный мир быстрее и беспощаднее, чем любые вражеские происки. Поэтому сегодня я тоже Абдулмумин Гаджиев».