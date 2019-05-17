Три дня борьбы за сквер в Екатеринбурге: задержано больше 60 человек

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Три дня протестов против строительства храма в сквере у екатеринбургского Театра драмы закончились массовыми задержаниями. Полиция весь вечер пыталась вытеснить протестующих из сквера, но справилась только к 2 часам ночи по местному времени. По оценкам корреспондентов Znak.com, на акцию вышли от трех до пяти тысяч человек. Полиция говорит примерно о двух тысячах. В среду, 15 мая, акция началась мирно, к протестующим вышли священники, но закончилась тем, что участников митинга снова выдавил из сквера ОМОН, применяя дубинки. Под данным Znak.com, за вечер было задержано больше 60 человек. Сегодня их уже судят — больше 20 человек получили административные аресты от 2 до 10 суток по части 5 статьи 20.2 КоАП РФ («Нарушение участником публичного мероприятия установленного порядка проведения собрания»).

Фото: Znak.com

Началось все с того, что подрядчик начал устанавливать в сквере капитальный забор. Поэтому еще днем в сквер начали приходить люди. Одна девушка по имени Эльвира приковала себя цепью к дереву внутри периметра, но вскоре ее отцепили и отвезли в отделение полиции, где составили административный протокол. Вечером в сквер подтянулись сотни горожан.



Фото: Znak.com

Сегодня, 16 мая, губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев провел совещание, связанное с протестами защитников сквера у Театра драмы, где собираются построить храм святой Екатерины. Как сообщили Znak.com в департаменте информполитики, по итогам встречи он поставил перед Фондом святой Екатерины задачу взять повышенные обязательства по озеленению города.

Фото: департамент информационной политики Свердловской области

В сквере у Театра драмы собираются построить храм святой Екатерины. Строительство культового сооружения согласовано градостроительным советом, прошло через процедуру общественных обсуждений и должно быть завершено к 2023 году. Фонд святой Екатерины 25 апреля получил разрешение на строительство, а ночью с 12 на 13 мая в сквере установили забор. После этого в сквере ежедневно проходят акции протеста в защиту сквера, которые длятся до глубокой ночи и заканчиваются только когда людей выдавливает с площадки ОМОН.

Фото: Znak.com

В Кремле заявили, что считают «оправданным» силовой разгон участников стихийной акции протеста в Екатеринбурге, которые выступают за сохранение сквера, где планируется строительство храма. Говоря о задержаниях участников стихийных протестных акций в сквере, Песков заметил, что подобный сценарий «всегда оправдан, когда речь идет о провокациях», а без них в Екатеринбурге не обошлось. «Насколько нам известно, там идет разъяснительная работа, продолжается диалог с теми, кто хочет этот диалог вести. Будем надеяться, что этот диалог продолжится и в результате диалога будут даны все необходимые разъяснения», — цитирует пресс-секретаря президента России Владимира Путина Дмитрия Пескова ТАСС.

Кроме того, Песков заявил, что распространяющаяся в Сети информация о том, что «храм — это часть большого плана застройки», является «не соответствующей действительности».