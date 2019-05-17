Три дня борьбы за сквер в Екатеринбурге: задержано больше 60 человек
Три дня протестов против строительства храма в сквере у екатеринбургского Театра драмы закончились массовыми задержаниями. Полиция весь вечер пыталась вытеснить протестующих из сквера, но справилась только к 2 часам ночи по местному времени. По оценкам корреспондентов Znak.com, на акцию вышли от трех до пяти тысяч человек. Полиция говорит примерно о двух тысячах. В среду, 15 мая, акция началась мирно, к протестующим вышли священники, но закончилась тем, что участников митинга снова выдавил из сквера ОМОН, применяя дубинки. Под данным Znak.com, за вечер было задержано больше 60 человек. Сегодня их уже судят — больше 20 человек получили административные аресты от 2 до 10 суток по части 5 статьи 20.2 КоАП РФ («Нарушение участником публичного мероприятия установленного порядка проведения собрания»).
Началось все с того, что подрядчик начал устанавливать в сквере капитальный забор. Поэтому еще днем в сквер начали приходить люди. Одна девушка по имени Эльвира приковала себя цепью к дереву внутри периметра, но вскоре ее отцепили и отвезли в отделение полиции, где составили административный протокол. Вечером в сквер подтянулись сотни горожан.
Сегодня, 16 мая, губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев провел совещание, связанное с протестами защитников сквера у Театра драмы, где собираются построить храм святой Екатерины. Как сообщили Znak.com в департаменте информполитики, по итогам встречи он поставил перед Фондом святой Екатерины задачу взять повышенные обязательства по озеленению города.
В сквере у Театра драмы собираются построить храм святой Екатерины. Строительство культового сооружения согласовано градостроительным советом, прошло через процедуру общественных обсуждений и должно быть завершено к 2023 году. Фонд святой Екатерины 25 апреля получил разрешение на строительство, а ночью с 12 на 13 мая в сквере установили забор. После этого в сквере ежедневно проходят акции протеста в защиту сквера, которые длятся до глубокой ночи и заканчиваются только когда людей выдавливает с площадки ОМОН.
В Кремле заявили, что считают «оправданным» силовой разгон участников стихийной акции протеста в Екатеринбурге, которые выступают за сохранение сквера, где планируется строительство храма. Говоря о задержаниях участников стихийных протестных акций в сквере, Песков заметил, что подобный сценарий «всегда оправдан, когда речь идет о провокациях», а без них в Екатеринбурге не обошлось. «Насколько нам известно, там идет разъяснительная работа, продолжается диалог с теми, кто хочет этот диалог вести. Будем надеяться, что этот диалог продолжится и в результате диалога будут даны все необходимые разъяснения», — цитирует пресс-секретаря президента России Владимира Путина Дмитрия Пескова ТАСС.
Кроме того, Песков заявил, что распространяющаяся в Сети информация о том, что «храм — это часть большого плана застройки», является «не соответствующей действительности».
Для справки: Собор святой Екатерины планируют построить к 2023 году, когда Екатеринбург будет отмечать 300-летие, на новом месте в сквере в центре города. Исторический собор располагался также в центральной части Екатеринбурга, но на другом берегу реки, и был разрушен в 1930 году. Собор собирается строить ООО «Храм святой Екатерины». Оно принадлежит уральским миллиардерам Игорю Алтушкину и Андрею Козицыну, хозяевам «Русской медной компании» (РМК) и «Уральской горно-металлургической компании» (УГМК). Раньше они позиционировали себя просто как меценаты, на чьи деньги будет построен храм. Власти Екатеринбурга и Свердловской области доверили (точнее, сдали в аренду, которую скоро можно будет продлить на 49 лет) этим меценатам огромный участок в центре города. И его застройка, по мнению некоторых экспертов, не ограничится храмом, парковкой и общественными пространствами. Это будет целый квартал, считают они, где построят огромный МФЦ высотой до 30 этажей с фитнес-центром и несколько жилых домов. Заодно планируется выкинуть несколько исторических зданий из списка объектов культурного наследия, потому что сейчас они мешают бизнесменам зарабатывать деньги.
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