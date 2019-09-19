«Три человека прибивают деревяшки»: власти раскритиковали благоустройство Усова, где работает УФСИН

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Подрядчик — УФСИН — еще не приступил к выполнению основного объема работ в рамках благоустройства улицы Усова. Проект обновленного сквера разработала «Живая лаборатория», и, по словам вице-губернатора Евгения Паршуто, он являлся «брендовым». Однако 90 % объема работ все еще не проведены.

В рамках проекта планировалось охватить участок улицы Усова от проспекта Ленина до Вершинина протяженностью 735 метров. Архитекторы хотели сделать его пешеходным и наполнить небольшими рекреационными зонами через каждые 100 метров. Строители заменят в сквере асфальтовое покрытие и плитку, выполнят озеленение, установят скамейки и урны.

Контракт на выполнение работ выиграл УФСИН. Стоимость контракта составила 11 млн 300 тысяч рублей.

«Подрядчик сделал расчистку территории, подготовил ее, чтобы позднее заливать бетон. Процент здесь, конечно, невысокий, но окончание контракта — 30 октября. К этому времени должны полностью выполнить все работы и сдать на оплату. Ориентировочно к 15 октября все будет готово. Будем усиливать контроль и приглашать свободных субподрядчиков», — рассказал начальник департамента дорожной деятельности и благоустройства Сергей Аушев.​

Вице-губернатор Евгений Паршуто увиденным оказался недоволен. По его словам, проект очень интересный, но на месте сложно понять, что здесь происходит.

«На этой территории должны работать сотни человек. А у вас — три человека с лопатой, прибивают какие-то деревяшки. Этот объем можно сделать за две недели, — подчеркнул замгубернатора. — Но мы сейчас уйдем в период дождей, минусовых температур и получим отрицательный эффект. Он уже здесь отрицательный, так как люди видят это безобразие, спрашивают, жалуются на неудобство. Хотелось бы видеть все усилия подрядчиков, так как этот проект брендовый, его поддерживали и область, и город».

Он дал 15-20 дней на то, чтобы выполнить 90 % работ.

Как отметила заместитель руководителя Центра развития городской среды Томской области Римма Пак, задержка была вызвана и тем, что подрядчики были не готовы к такому сложному проекту.

«Здесь были изначально заложены очень сложные формы газонов, — рассказала Римма Пак. — Когда мы размечали территорию, то в этом вместе с архитекторами участвовала вся достаточно большая группа «Живой лаборатории». Рабочие долго не могли понять, что это не просто квадраты и прямоугольники, а достаточно интересное решение. Потом были вопросы по коммуникациям, люкам. Сейчас архитекторы осуществляют ежедневный надзор, курируют реализацию проекта, поправляя работу».

По словам представителей «Живой лаборатории», ежедневно они видят работу пяти-десяти человек.

«Основная масса людей у нас работает на улице Салтыкова-Щедрина, — пояснил главный инженер регионального УФСИН Виталий Пичугин. — В понедельник мы заканчиваем этот объект, и 15 человек перейдут сюда. На Белинского, 70 работает 12 человек, на Елизаровых, 2, где осталось совсем мало. Да, мы привлекли субподрядчиков — они работают с техникой, выполняют геодезические работы. В целом на объектах работают порядка 30 осужденных. Это люди как с образованием, так и без него. Тех, у кого нет квалификации, мы обучаем в училище, так что здесь они, грубо говоря, получают практику. Конечно, мы бы хотели продолжать работать с городом. У осужденных происходит ресоциализация — они привыкают к обществу, к общению. Освободившись, им проще трудоустроиться. Поэтому мы заинтересованы в подобных проектах, в том, чтобы показать себя, не подвести город и в дальнейшем получать заказы».