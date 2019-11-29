Добрые новости
29 ноября,
2019
1
фото
Новости

Треугольники на упаковке: томичей научат разбираться в экомаркировке

ТВ2
ТВ2
2 дня назад

29 ноября в 14 часов в главном корпусе Томского госуниверситета состоится экспресс-лекция «Треугольники на упаковке: как разобраться в маркировках».

Треугольники на упаковке: томичей научат разбираться в экомаркировке
Фото: vk.com/pure_tsu

О том, что означают те или иные маркировки на упаковках, подлежат ли они переработке, как правильно сортировать мусор и о многом другом томичам расскажет руководитель проекта «Чистый университет» Светлана Мясоедова. Принять участие в мероприятии могут все желающие.


Лекция пройдет в галерее «В Главном» — выставочное пространство в главном корпусе ТГУ при Институте искусств и культуры (пр. Ленина, 36, 3 этаж, вход напротив аудитории 229). 

Поделитесь
Поделитесь
Вы подтверждаете удаление поста?
Этот пост используется в шапке на главной странице.
Его удаление повлечет за собой удаление шапок соответствущих страниц.
Вы подтверждаете удаление поста?
Компания
О проекте Реклама Контакты
Мы в соцсетях
Facebook ВКонтакте Twitter Одноклассники
Группа сайтов ТВ2
ТВ2 Видео Услуги Инстаграм
Подпишитесь
RSS-канал YouTube канал
Все права на материалы, находящиеся на сайте ТВ2, являются его собственностью и охраняются в соответствии с законодательством РФ. При любом использовании материалов сайта, ссылка на ТВ2 Томск обязательна (в интернете обязательна ссылка www.tv2.today). Статьи, в том числе, могут содержать материалы, вышедшие на коммерческой основе. Мнение авторов материалов может не совпадать с мнением редакции. Издание: 18+
© Агентство новостей ТВ2, 2017. Сайт разработан в студии Avaj.