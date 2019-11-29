Треугольники на упаковке: томичей научат разбираться в экомаркировке

29 ноября в 14 часов в главном корпусе Томского госуниверситета состоится экспресс-лекция «Треугольники на упаковке: как разобраться в маркировках».

О том, что означают те или иные маркировки на упаковках, подлежат ли они переработке, как правильно сортировать мусор и о многом другом томичам расскажет руководитель проекта «Чистый университет» Светлана Мясоедова. Принять участие в мероприятии могут все желающие.





Лекция пройдет в галерее «В Главном» — выставочное пространство в главном корпусе ТГУ при Институте искусств и культуры (пр. Ленина, 36, 3 этаж, вход напротив аудитории 229).