Третий театральный фестиваль «Сказочный балаганчик «Скомороха» стартовал в Томске

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В Томске в рамках международного фестиваля-конкурса «Праздник топора» стартовал фестиваль театров кукол и театров для детей «Сказочный балаганчик «Скомороха».

В фестивале принимают участие зарубежные и российские творческие коллективы. Так, свои спектакли покажут театр кукол города Пловдив (Болгария), театр «Картонка» (Республика Беларусь), ГАЦТК им. С. В. Образцова (Россия), Московский театр кукол, Красноярский театр кукол, Пензенский театр кукол, Бурятский республиканский театр кукол «Ульгэр», Иркутский областной театр кукол «Аистенок» и Северский музыкальный театр.

Как рассказала директор театра «Скоморох» Лариса Отмахова, у театра всегда был свой фестиваль.

«Фестиваль назывался «Безграничный театр», его начинал Роман Виндерман в 80-е годы, — рассказала Лариса Отмахова. — В то время, когда никто никуда не выезжал, сюда приезжали зарубежные театры. Нам хотелось всегда иметь свой фестиваль, который бы отличался от других. Бывает, что переезжаешь с одного фестиваля на другой и они повторяются. Встречаются одни и те же спектакли, одни и те же театры. И нам очень хотелось, чтобы этот фестиваль был со своим лицом и историей. Когда начинался «Праздник топора», мы показывали спектакли на временных площадках. Как-то мы вышли с идеей сделать свой фестиваль на областную администрацию. Чтобы мы могли играть и на площадках, и в театре. Мы построили свой летний театр — единственный в России. И у нас есть своя сцена, вышка глашатая, зрительская зона, декорационная и гримерная. Получился такой «Сказочный балаганчик «Скомороха». И этот балаганчик переезжает с места на место. Наши друзья приезжают к нам и показывают спектакли на разных площадках. В этом году мы изменили формат и стали показывать свои спектакли и на улицах Томска».

Кроме того, в этом году в рамках фестиваля проходит образовательная программа. В театр приехали эксперты и теоретики, которые будут читать лекции и давать мастер-классы.

Один из приглашенных гостей фестиваля, поэт и прозаик Юрий Татаренко, рассказал ТВ2, с какими проблемами сейчас сталкиваются российские театры.

«Есть такая проблема: зачастую режиссер увлекается самовыражением и полностью переделывает классические произведения, — сказал Юрий Татаренко. — Многие коллеги потом называют их «убийцами Гамлета». Я в какой-то мере разделяю их пафос, так как с водой можно выплеснуть ребенка. Хотелось бы деликатного обращения с материалом, но это и не означает, что надо вводить цензуру и выкручивать руки режиссерам. Вторая проблема, которая существует уже лет 20 — проблема баланса в репертуаре театра между арт-хаусом и спектаклями для привлечения публики. И тут все расходятся. Как показывает практика, хотелось бы больше творческих открытий или хотя бы их попыток. Еще одна проблема, которая со временем решается: разорванность театрального пространства. По сравнению с советским прошлым, театры мало выезжают на фестивали. Есть подвижки, есть программа Министерства культуры, и нельзя сказать, что театры варятся в собственном соку и никуда не выезжают. Но хотелось бы всего этого больше».