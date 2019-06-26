«Третий мост не понадобится»: ответы на самые частые вопросы о кампусе на левом берегу Томи

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Губернатор Томской области Сергей Жвачкин объявил о строительстве университетского кампуса на 20 тысяч студентов на левом берегу Томи. Данная новость вызвала у томичей вопросы. Люди говорили, что сейчас на левом берегу нет подходящей инфраструктуры, а пешеходный мост, который по словам губернатора, должен был связать кампус и корпуса, не будет безопасным зимой.

Ответы на самые распространенные вопросы опубликовали в официальной группе Администрации Томской области. Там же томичи могут оставить свои предложения по поводу строительства кампуса.

«Кампус станет продолжением сложившихся университетских пространств и студенческих городков. В правобережной части города мало свободных земель и много ограничений. Например, было предложение разместить кампус в районе ОЭЗ, но там, во-первых, мало места (кладбище с одной стороны, река с другой), а во-вторых, трудно обеспечить доступность центра в 10-15 минут», — отмечает обладминистрация.

В рамках строительства кампуса будет построена и прочая инфраструктура — будут строиться учебные корпуса, библиотеки, спортивные сооружения, помещения для кафе, магазинов, различных сервисов. Планируется организация медицинского обслуживания, со временем может появиться жилье для преподавателей.

«Современные технологии позволяют смоделировать, когда и какая транспортная инфраструктура понадобится. Сегодня загрузка южного моста через Томь составляет 65-70 процентов, северного — не более 30. Существует проект (с экспертизой) увеличения пропускной способности коммунального моста — его можно расширить (цена вопроса — 200-300 млн рублей), сделать проход под мостом. Строительство центрального моста будет актуально, если население левобережья достигнет 50-60 тысяч человек. Строить мост сейчас «в пустое поле» смысла нет», — подчеркивают в «белом доме».

Губернатор Сергей Жвачкин объявил международный конкурс на разработку концепции кампуса. Техническое задание для него готовит областной департамент архитектуры и строительства совместно с Союзом архитекторов России. В этой работе участвуют университеты, научное сообщество и даже департамент здравоохранения (готовит медико-техническое задание). Предполагается, что в конкурсе будут участвовать не менее десяти концепций от международных команд, а концепция будет готова в 2020 году. Затем начнется поэтапное проектирование и строительство.

Общежития, скорее всего, будут софинансироваться из федерального бюджета (на развитие студенческих городков в 2019-2024 годах в программе «Экспорт образования» предусмотрено 102,2 млрд рублей). Но все же большую часть вложений составят внебюджетные средства. Будет рассчитана финансовая модель для привлечения частного капитала, использованы механизмы государственно-частного партнерства. Финансовым партнером может стать ВЭБ.РФ.

В проекте будут учтены климатические условия Сибири. Особенно это будет касаться проектирования пешеходного моста.



«Скорее всего, мост будет закрытым — как, например, мост Багратиона в Москве. Место для его строительства подберут так, чтобы путь был максимально коротким: один из вариантов — проложить проход к берегу от проспекта Кирова. Еще одно возможное решение — канатная дорога от Лагерного сада с закрытыми кабинками пропускной способностью 1000 человек в час. В любом случае это не будет «чисто пешеходная история» — без общественного транспорта точно не обойтись», — уточняют в «белом доме».