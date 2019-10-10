Треть суммы налогов на имущество заплатили жители Томской области

Жители Томской области оплатили около 650 млн рублей имущественных налогов, что составляет около трети от начисленной суммы.





По итогам кампании в областной и местные бюджеты должно поступить более 1 млрд 966 млн рублей имущественных налогов. Собственникам имущества следует не позднее 2 декабря оплатить налоги за принадлежавшие им в 2018 году объекты: жилые дома, квартиры, комнаты, гаражи, дачи, земельные участки, транспортные средства.





Уплатить имущественные налоги можно несколькими способами. Тем, кто получает уведомление через личный кабинет налогоплательщика, удобнее всего сделать это прямо из сервиса в режиме онлайн.





При получении бумажного уведомления произвести платеж можно через интерактивный сервис «Уплата налогов, страховых взносов физических лиц» на сайте ФНС России, в отделениях банков, через платежные терминалы или онлайн-сервисы банков, а также в почтовых отделениях. В помощь – любой из трех отраженных в уведомлении идентификаторов платежа: уникальный идентификационный номер документа, QR-код или штрих-код. По каждому виду налога они свои.





Разобраться в содержании налогового уведомления поможет страница на сайте «Налоговое уведомление – 2019».





Возникающие вопросы о порядке исчисления и уплаты имущественных налогов можно задать, обратившись в Единый контакт-центр ФНС России 8-800-222-2222 (звонок бесплатный) или по телефону справочной службы областного Управления ФНС +7 (3822) 28-00-28.