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15 сентября,
2019
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Новости

Тренер «Томи» мотивировал футболистов тем, что болельщики мерзнут

ТВ2
ТВ2
4 часа назад

Тренер Василий Баскаков на послематчевой конференции рассказал, что в перерыве мотивировал футболистов на активную игру необходимостью не дать болельщикам замерзнуть.

Сказал «играйте в свой футбол. Болельщики замерзнут, пусть они получат хоть какие-то эмоции». В общем-то, спасибо ребятам, что услышали и задвигались. В принципе, они могут так двигаться и 90 минут, но пока или слов не находим, или слова есть, но не доходит уже до них, — приводит слова Баскакова пресс-служба футбольного клуба. 

Отметим, «Томь» накануне, 14 сентября, провела домашний матч со «Спартаком-2». Он завершился со счетом 2:2. Уже четвертый матч подряд игры команды не заканчиваются победой. По итогам первого тайма счет был 0:1, но после слов наставника футболисты начали создавать моменты.

Тренер «Томи» мотивировал футболистов тем, что болельщики мерзнут
Фото: официальный сайт ФК "Томь"

«Я думаю, болельщикам понравилась игра, но нам не очень. Которую игру уже бьемся-бьемся и никак не можем справиться: начинаем плохо, моментов мало, интенсивность игры низкая, скорости низкие. Пропускаем мяч и во втором тайме уже начинаем двигаться, как это должно быть. К сожалению, во втором тайме центральные защитники не доиграли, а так, в целом, не скажу, что все хорошо, но то, что стали забивать дома – уже положительная динамика.  Но обнадеживает, что уже начали играть: создаем моменты, идем вперед, поэтому, думаю, должно быть какое-то улучшение по качеству игры», - оценил прошедший матч тренер.


Следующий матч «Томь» сыграет на выезде в Москве 21 сентября против лидера ФНЛ московского «Торпедо». Сейчас томский клуб находится на шестой строчке турнирной таблицы лиги, от лидера его отделяет 14 очков.

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