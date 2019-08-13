Тренер паралимпийской сборной России проведет в Томске семинары по керлингу

В Томске пройдут бесплатные семинары по керлингу для слабослышащих людей. Их проведет тренер национальной сборной Антон Батугин, передает пресс-служба администрации Томской области.





Лекции будут проходить во вторник, 13 августа, с 10:00 до 12:00 и с 14:00 до 16:00 в спорткомплексе «Юпитер» (ул. Смирнова, 48б).

Практическая часть занятий будет проводиться в спорткомплексе «Кристалл» (ул. Смирнова, 48б, строение 2) с 12:00 до 14:00. В среду, 14 августа, занятия продолжатся с 10:00 и продлятся до 13:00, после чего снова начнутся лекции.





Под руководством Антона Батугина паралимпийская сборная России завоевала серебряные медали на играх в Сочи в 2014 году и чемпионата мира 2017 года. В 2015 и 2016 годах сборная побеждала на мировых чемпионатах.