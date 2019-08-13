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13 августа,
2019
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Тренер паралимпийской сборной России проведет в Томске семинары по керлингу

ТВ2
ТВ2
5 часов назад

В Томске пройдут бесплатные семинары по керлингу для слабослышащих людей. Их проведет тренер национальной сборной Антон Батугин, передает пресс-служба администрации Томской области.


Лекции будут проходить во вторник, 13 августа, с 10:00 до 12:00 и с 14:00 до 16:00 в спорткомплексе «Юпитер» (ул. Смирнова, 48б).

Практическая часть занятий будет проводиться в спорткомплексе «Кристалл» (ул. Смирнова, 48б, строение 2) с 12:00 до 14:00.  В среду, 14 августа, занятия продолжатся с 10:00 и продлятся до 13:00, после чего снова начнутся лекции.


Под руководством Антона Батугина паралимпийская сборная России завоевала серебряные медали на играх в Сочи в 2014 году и чемпионата мира 2017 года. В 2015 и 2016 годах сборная побеждала на мировых чемпионатах.

Тренер паралимпийской сборной России проведет в Томске семинары по керлингу
Фото: rebenokvsporte.ru
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