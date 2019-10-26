Трех обвиняемых по делу «Зимней вишни» выпустили из СИЗО
Трех фигурантов дела о пожаре в «Зимней вишне» выпустили из СИЗО. Об этом сообщает ТАСС.
Начальнику пожарного караула Сергею Генину, руководителю компании, которая занималась обслуживанием пожарной сигнализации в торгово-развлекательном центре, Игорю Полозиненко и его подчиненному Александру Никитину поменяли меру пресечения с заключения под стражу на запрет определенных действий.
Мужчины находились в СИЗО около полутора лет. 17 октября в Кемерове прокуратура попросила суд освободить из следственного изолятора некоторых участников дела. Одновременно прокуратура попросила суд продлить арест до конца января 2020 года другим четверым обвиняемым — бывшему генеральному директору компании-собственника «Зимней вишни» Юлии Богдановой, управляющей ТРЦ Надежде Судденок, техническому директору Георгию Соболеву и охраннику Сергею Антюшину.
25 марта 2018 года в кемеровском ТЦ «Зимняя вишня» произошел пожар, унесший жизни 60 человек, большинство из которых дети. Многие люди просто не смогли выбраться из закрытых кинозалов. Потерпевшими по делу признаны более 450 человек. По версии следствия, пожар возник в результате замыкания электропроводки на четвертом этаже торгового центра.
Суд по делу о пожаре в ТРЦ «Зимняя вишня» начался 16 мая. В рамках расследования трагедии арестованы 16 человек, среди них управляющие зданием, пожарные и теперь уже бывшие руководители регионального МЧС, чиновники, ответственные за ввод в эксплуатацию торгового центра. В марте этого года в Польше был задержан владелец помещения – Вячеслав Вишневский, который последние несколько лет проживал в Испании. Ему инкриминируется «дача взятки в особо крупном размере».
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