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23 июня,
2019
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ТПУ вошел в топ вузов по уровню зарплат выпускников в сфере IT

ТВ2
ТВ2
4 часа назад

Портал по поиску работы Superjob представил рейтинг вузов России по уровню зарплат выпускников, занятых в IT-отрасли.


Национальный исследовательский Томский политехнический университет занял 11 место. Всего в рейтинге 20 российских вузов.

Зарплата, на которую может претендовать специалист в Москве, окончивший ТПУ,  равна 95 тысячам рублей.


Superjob провел исследование, чтобы помочь абитуриентам выбрать технические вузы, по окончании которых можно рассчитывать на высокую заработную плату. Исследование проводилось среди тех, кто окончил IT-специальности в российских вузах в 2013-2018 годах. Рейтинг составлен на основе сравнения среднего уровня доходов выпускников.


Рейтинг 2019 года традиционно возглавил Московский физико-технический институт. Второе место в рейтинге вновь занимает Московский государственный технический университет имени Н. Э. Баумана. А на третье место, показав максимальный прирост по зарплатам за год, поднялся Московский государственный университет им. М. В. Ломоносова. Зарплата выпускников московских вузов варьируется от 130 до 160 тысяч рублей в месяц.


Напомним, в 2018 году Томский государственный университет (ТГУ) занял 16 место в рейтинге вузов по уровню зарплат IT-шников интернет-сервиса Superjob.

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