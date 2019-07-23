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23 июля,
2019
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Toyota слетела в кювет на Колпашевской трассе: водитель погиб на месте

ТВ2
ТВ2
3 часа назад

Авария произошла на трассе Колпашево — Большая Саровка. В результате водитель погиб на месте, пассажир доставлен в больницу.

Toyota слетела в кювет на Колпашевской трассе: водитель погиб на месте
Фото: Регион 70, сообщество ВКонтакте

ДТП произошло 22 июля около 17 часов 30 минут на 34 километре автодороги Колпашево — Большая Саровка.


По предварительным данным, 56-летний водитель автомобиля Toyota Highlander не справился с управлением, автомобиль съехал в кювет и опрокинулся.


Водитель погиб на месте происшествия. 65-летний мужчина-пассажир в тяжелом состоянии госпитализирован.


Обстоятельства происшествия выясняются.

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