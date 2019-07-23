Новости
Toyota слетела в кювет на Колпашевской трассе: водитель погиб на месте
3 часа назад
Авария произошла на трассе Колпашево — Большая Саровка. В результате водитель погиб на месте, пассажир доставлен в больницу.
ДТП произошло 22 июля около 17 часов 30 минут на 34 километре автодороги Колпашево — Большая Саровка.
По предварительным данным, 56-летний водитель автомобиля Toyota Highlander не справился с управлением, автомобиль съехал в кювет и опрокинулся.
Водитель погиб на месте происшествия. 65-летний мужчина-пассажир в тяжелом состоянии госпитализирован.
Обстоятельства происшествия выясняются.
Поделитесь
Поделитесь
Вы подтверждаете удаление поста?
Этот пост используется в шапке на главной странице.
Его удаление повлечет за собой удаление шапок соответствущих страниц.
Вы подтверждаете удаление поста?
Его удаление повлечет за собой удаление шапок соответствущих страниц.
Вы подтверждаете удаление поста?