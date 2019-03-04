Торт с тюльпаном и «бессердечный» шоколад: томичам предлагают сладкие подарки на 8 марта

Шоколад ручной работы, кейкопсы и торты, украшенные цветами предлагают томичам в кондитерской XO BAKERY в качестве подарков на 8 марта.

Идея кондитерской родилась в 2017 году. Две одногруппницы ТГАСУ Анастасия Береснева и Анна Цыплухина готовили партию печенья на 14 февраля в подарок на домашней кухне. Результат получился вкусным, красивым, и уже на следующий день была создана страница в Инстаграме, спустя еще неделю девушки получили заказ на капкейки, и понеслось...





Сейчас команда XO BAKERY состоит из двух управляющих и администраторов, четырех кондитеров и курьеров, поэтому поздравить можно даже из другого города.





Что же подарить на 8 марта?





Для семейных посиделок отлично подойдут мини-торты, которые рассчитаны на четыре-пять человек. На них можно добавить надпись: «Маме», «Бабушке», «Сестре». Если боитесь, что торта не хватит, то можно заказать большой — весом в полтора килограмма и рассчитанный на десять человек. Среди предложений — «Красный бархат», «Клубничное облако», «Страчателла», «Cherry Bomb» и несколько других вариантов.