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04 марта,
2019
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Торт с тюльпаном и «бессердечный» шоколад: томичам предлагают сладкие подарки на 8 марта

ТВ2
ТВ2
1 час назад

Шоколад ручной работы, кейкопсы и торты, украшенные цветами предлагают томичам в кондитерской XO BAKERY в качестве подарков на 8 марта. 

Торт с тюльпаном и «бессердечный» шоколад: томичам предлагают сладкие подарки на 8 марта

Идея кондитерской родилась в 2017 году. Две одногруппницы ТГАСУ Анастасия Береснева и Анна Цыплухина готовили партию печенья на 14 февраля в подарок на домашней кухне. Результат получился вкусным, красивым, и уже на следующий день была создана страница в Инстаграме, спустя еще неделю девушки получили заказ на капкейки, и понеслось...


Сейчас команда XO BAKERY состоит из двух управляющих и администраторов, четырех кондитеров и курьеров, поэтому поздравить можно даже из другого города. 


Что же подарить на 8 марта?


Для семейных посиделок отлично подойдут мини-торты, которые рассчитаны на четыре-пять человек. На них можно добавить надпись: «Маме», «Бабушке», «Сестре».  Если боитесь, что торта не хватит, то можно заказать большой — весом в полтора килограмма и рассчитанный на десять человек. Среди предложений — «Красный бархат», «Клубничное облако», «Страчателла», «Cherry Bomb» и несколько других вариантов.

Торт с тюльпаном и «бессердечный» шоколад: томичам предлагают сладкие подарки на 8 марта
Торт с тюльпаном и «бессердечный» шоколад: томичам предлагают сладкие подарки на 8 марта
Торт с тюльпаном и «бессердечный» шоколад: томичам предлагают сладкие подарки на 8 марта
Торт с тюльпаном и «бессердечный» шоколад: томичам предлагают сладкие подарки на 8 марта

Также можно заказать уже готовые наборы с цветами и макаронс либо макаронс в деревянной коробке с шоколадом. Количество макаронс в наборе может варьироваться от трех до восьми. 

Торт с тюльпаном и «бессердечный» шоколад: томичам предлагают сладкие подарки на 8 марта

В качестве подарка можно выбрать и упаковку кейпопсов — шарики на палочках из разных видов бисквитов, облитые бельгийским шоколадом. В кондитерской предлагают два варианта: либо заказать уже готовую коробочку из шести штук, либо в индивидуальной упаковке с открыткой. 

Торт с тюльпаном и «бессердечный» шоколад: томичам предлагают сладкие подарки на 8 марта
Торт с тюльпаном и «бессердечный» шоколад: томичам предлагают сладкие подарки на 8 марта

И, конечно, не стоит забывать о шоколаде. Плитка шоколада ручной работы дополнит  любой подарок: от духов до телефона. Адреса, где можно его найти, здесь. 

Торт с тюльпаном и «бессердечный» шоколад: томичам предлагают сладкие подарки на 8 марта
Торт с тюльпаном и «бессердечный» шоколад: томичам предлагают сладкие подарки на 8 марта
Торт с тюльпаном и «бессердечный» шоколад: томичам предлагают сладкие подарки на 8 марта
Торт с тюльпаном и «бессердечный» шоколад: томичам предлагают сладкие подарки на 8 марта

Если вы хотите сделать сюрприз самостоятельно, то готовый подарок можно забрать в The Burger Lab на ул. Розы Люксембург, 16.


Торопитесь! Заказы принимаются до 6 марта!


Контакты:


bakery.xo@gmail.сom

http://xobakery.ru/​
vk.com/xo.bakery

www.instagram.com/xo.bakery/

+7 (962) 777 33 10 

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