«Томскводоканал» вложит 143 млн рублей в модернизацию сетей Каштака

«Томскводоканал» в марте 2019 года начнет модернизацию насосной станции на улице Кирпичной, обеспечивающей водой северную часть города (Октябрьский и часть Ленинского районов). Также компания планирует перекладку участка магистрального водопровода. Работы пройдут в рамках инвестиционной программы компании и оцениваются в 143 млн рублей.

По данным пресс-службы, «Томскводоканал» уже приобрел оборудование для модернизации станции по улице Кирпичной. Это два насосных агрегата с высоковольтными электродвигателями Siemens, снабженными частотными преобразователями. Оборудование сменит российское, установленное на станции в 80-х годах, то есть с момента ее запуска в работу. Новые агрегаты призваны улучшить гидравлические характеристики системы регулирования потоков на выходе со станции: в направлении Каштаков, а также Иркутского тракта.





«Это оборудование способно «откликаться» на изменения в потреблении: есть повышенный спрос на воду – увеличивать подачу, а в часы маленького разбора — не допускать избыточных напоров в сети. Такая тонкая настройка гидравлики значительно снижает аварийность», — сказала главный технолог «Томскводоканала» Любовь Герб.





Участок трубопровода, который будет переложен в рамках проекта улучшения водоснабжения Каштаков, сегодня является самым слабым звеном системы водоснабжения в направлении микрорайона, говорят в компании. В свое время, при реконструкции Пушкинской транспортной развязки, значительная его часть была переложена. В итоге сегодня на оставшуюся старую трубу приходится вся нагрузка.





«Где тонко – там и рвется, как известно. Планируемый под замену участок уже трижды ремонтировали за последние полгода. Причем любые работы проводить там очень сложно: водопровод проходит в зоне железной дороги, требуется масса согласований, в том числе и от РЖД», — подчеркивает замглавного инженера по эксплуатации и ремонту «Томскводоканала» Александр Колосюк.





Под перекладку запланирован участок, протяженностью почти 600 метров. Вместо стальной трубы, диаметром 700 мм, будет проложен пластиковый трубопровод с увеличенной пропускной способностью — 1000 мм. При этом новая трассировка спланирована таким образом, чтобы максимально уйти от железнодорожной насыпи и путепровода. Водопровод пройдет по ул. Кирпичной (от ВНС) до пересечения ул. Пушкина и ул. Транспортной.





Источник финансирования проекта – плата за техническое присоединение. Однако учитывая необходимость серьезных вложений уже сегодня, «Томскводоканал» начал его реализацию за счет собственных и привлеченных средств.