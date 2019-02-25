Добрые новости
25 февраля,
2019
Новости

«Томскводоканал» устраняет причины аварии в переулке Пушкина

ТВ2
ТВ2
12 минут назад

Вода залила дорогу в переулке Пушкина, несколько машин оказались затоплены. Авария на сетях произошла в воскресенье днем, 24 февраля. Как сообщили ТВ2 в пресс-службе «Томскводоканала», сейчас на месте прорыва работают специалисты.


«Информация о повреждении водопроводной линии поступила вчера днем. Бригады выехали сразу на место аварии. Если бы мы вчера начали устранять повреждение, то пришлось бы значительно ограничить район от водоснабжения. Ночью мы провели регулировку, чтобы перезапитать район и провести работы без отключения воды», — сказали в «Томскводоканале».


Отметим, что местные жители жаловались на то, что из-за потопа невозможно проехать по улице.


«Автомобили застревают в снегу, и вытаскивать их приходится при помощи тросов. Владельцы легковых авто просто вернули машины во дворы и пошли пешком», — пишут очевидцы в соцсетях.


В «Томскводоканале» приносят извинения за доставленные неудобства автомобилистам.


«Мы хотели провести работы без отключения от водоснабжения, — уточнили в организации. — Сначала мы расчистили от снега другие колодцы, чтобы переключить линии. К утру мы все переключения выполнили, и специалисты уже работают над устранением повреждения. На месте аварии также работает бригада и ликвидирует последствия, к которым привел выход воды».

Поделитесь
Поделитесь
Вы подтверждаете удаление поста?
Этот пост используется в шапке на главной странице.
Его удаление повлечет за собой удаление шапок соответствущих страниц.
Вы подтверждаете удаление поста?
Компания
О проекте Реклама Контакты
Мы в соцсетях
Facebook ВКонтакте Twitter Одноклассники
Группа сайтов ТВ2
ТВ2 Видео Услуги Инстаграм
Подпишитесь
RSS-канал YouTube канал
Все права на материалы, находящиеся на сайте ТВ2, являются его собственностью и охраняются в соответствии с законодательством РФ. При любом использовании материалов сайта, ссылка на ТВ2 Томск обязательна (в интернете обязательна ссылка www.tv2.today). Статьи, в том числе, могут содержать материалы, вышедшие на коммерческой основе. Мнение авторов материалов может не совпадать с мнением редакции.
© Агентство новостей ТВ2, 2017. Сайт разработан в студии Avaj.