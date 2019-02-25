«Томскводоканал» устраняет причины аварии в переулке Пушкина

Вода залила дорогу в переулке Пушкина, несколько машин оказались затоплены. Авария на сетях произошла в воскресенье днем, 24 февраля. Как сообщили ТВ2 в пресс-службе «Томскводоканала», сейчас на месте прорыва работают специалисты.





«Информация о повреждении водопроводной линии поступила вчера днем. Бригады выехали сразу на место аварии. Если бы мы вчера начали устранять повреждение, то пришлось бы значительно ограничить район от водоснабжения. Ночью мы провели регулировку, чтобы перезапитать район и провести работы без отключения воды», — сказали в «Томскводоканале».





Отметим, что местные жители жаловались на то, что из-за потопа невозможно проехать по улице.





«Автомобили застревают в снегу, и вытаскивать их приходится при помощи тросов. Владельцы легковых авто просто вернули машины во дворы и пошли пешком», — пишут очевидцы в соцсетях.





В «Томскводоканале» приносят извинения за доставленные неудобства автомобилистам.





«Мы хотели провести работы без отключения от водоснабжения, — уточнили в организации. — Сначала мы расчистили от снега другие колодцы, чтобы переключить линии. К утру мы все переключения выполнили, и специалисты уже работают над устранением повреждения. На месте аварии также работает бригада и ликвидирует последствия, к которым привел выход воды».