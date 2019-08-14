Томскую рыбу будут продавать в Казахстане

Томская область планирует вывозить рыбную продукцию за рубеж с 2022 года. Об этом пишет ТАСС . Теперь томские компании, которые занимаются изготовлением рыбной продукции, будут вывозить рыбу на экспорт в Казахстан. По информации агентства, сейчас томскую рыбу продают только в соседних регионах — Новосибирске, Кемерове, Красноярске, Алтае, Ханты-Мансийске, а также в Ростовской области.

По словам главы департамента охотничьего и рыбного хозяйства, до конца 2019 года в Томской области будут запущены два рыбзавода. Речь идет про рыбоконсервный завод в Александровском районе и рыбоперерабатывающий в Предтеченске Томской области. До 2022 года они должны производить до трех тысяч тонн продукции в Предтеченске и до шести тысяч банок рыбных консервов на александровском заводе.

Сейчас реализуются два инвестпроекта — два завода строятся, которые высокотехнологичны, уже с большим уровнем ассортимента, с упаковкой долгого срока хранения, — сказал глава департамента охотничьего и рыбного хозяйства Виктор Сиротин. — Именно с учетом новых технологий и новой упаковки будет возможен экспортный вариант. У нас экологически чистый природный ресурс, все это уже забрендировано, и Казахстан - ближайший потребитель этой продукции.

Он уточнил, что до конца 2019 года в Томской области заводы будут достроены и запущены.





«В первую очередь задача рыбопереработчиков – обеспечить жителей Томской области качественной и дешевой продукцией в широком ассортименте. Как только новые заводы выйдут на полные мощности, они смогут обеспечить как наш регион, так и партнеров в странах ближнего зарубежья. Сейчас партнеры в Казахстане уже готовы покупать сибирскую рыбу», — отметил Виктор Сиротин.





Начать поставлять рыбу за рубеж Томская область планирует в рамках нацпроекта «Международная кооперация и экспорт». Объем поставок будет определяться ближе к 2022 году, когда будут заключены договоры с Казахстаном.





Отмечается, что нацпроект «Международная кооперация и экспорт» состоит из пяти федеральных проектов и ориентирован на достижение доли экспорта продукции обрабатывающей промышленности, сельскохозяйственной продукции и услуг в ВВП до 20 %, а также на рост экспорта несырьевых неэнергетических товаров к 2024 году до 250 млрд долл. Подробнее о национальных проектах читайте на портале «Будущее России. Национальные проекты».





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