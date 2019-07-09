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09 июля,
2019
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Томскую область освободили от штрафов за несвоевременное освоение бюджетных субсидий

ТВ2
ТВ2
4 часа назад

Томская область вошла в список регионов, освобожденных от уплаты штрафов за несвоевременное освоение субсидий из бюджета. Соответствующее постановление опубликовано на сайте правительства России.

Томскую область освободили от штрафов за несвоевременное освоение бюджетных субсидий

В постановлении говорится, что те регионы, которые по уважительным причинам не смогли в полной мере выполнить соглашения о предоставлении субсидий, могут быть освобождены от обязанности возвращать в федеральный бюджет часть субсидии в 2019 году.


«Мы пошли навстречу некоторым регионам, которые по различным уважительным причинам (это, как правило, погода) не уложились в сроки по субсидиям, которые были выданы в прошлом году. Им не придется выплачивать штрафы, которые они должны были бы перечислить в бюджет. И это позволит завершить начатые проекты, не отвлекать ресурсы этого года, а прямо направить их на решение важнейших вопросов», — прокомментировал постановление премьер Дмитрий Медведев.


Так, Томская область не будет платить штрафы за субсидии на «оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям в области растениеводства» и за субсидии «на содействие достижению целевых показателей региональных программ развития агропромышленного комплекса».

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