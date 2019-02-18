Томскую и еще пять областей включили в Южно-Сибирский макрорегион

Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал распоряжение об утверждении Стратегии пространственного развития до 2025 года, сообщается на сайте Правительства. Документ был разработан Минэкономразвития и предполагает формирование 12-ти макрорегионов на территории РФ. В распоряжении, подписанном премьером 13 февраля, говорится, что «стратегия представляет собой документ стратегического планирования, разрабатываемый в рамках целеполагания по территориальному принципу» и направлена на «сокращение межрегиональных различий в уровне и качестве жизни людей». Томская область вошла в Южно-Сибирский макрорегион вместе с Республикой Алтай, Алтайским краем, Кемеровской, Новосибирской, Омской и Томской областями.







В справке к распоряжению говорится, что в целью стратегии также является «ускорение темпов экономического роста и технологического развития, обеспечение национальной безопасности», а в ее задачи входит пространственное развитие в рамках специализации каждого из субъектов страны. По мере реализации стратегии планируется повысить доступность и качество магистральной транспортной, энергетической, информационно-телекоммуникационной инфраструктур. Обозначены перспективные города и городские агломерации. Среди 12-ти макрорегионов: Центральный, Центрально-Чернозёмный, Северо-Западный, Северный, Южный, Северо-Кавказский, Волго-Камский, Волго-Уральский, Уральско-Сибирский, Южно-Сибирский, Ангаро-Енисейский, Дальневосточный.







Согласно тексту стратегии, перспективной экономической специализацией Томской области являются такие отрасли, как

добыча полезных ископаемых, лесоводство и лесозаготовки, производство компьютеров, лекарственных средств и материалов, машин и оборудования, напитков, химических веществ и химических продуктов, рыболовство и рыбоводство, деятельность в области информации и связи, науки и техники, туризм и ряд других областей.