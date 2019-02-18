Томскую и еще пять областей включили в Южно-Сибирский макрорегион
Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал распоряжение об утверждении Стратегии пространственного развития до 2025 года, сообщается на сайте Правительства. Документ был разработан Минэкономразвития и предполагает формирование 12-ти макрорегионов на территории РФ. В распоряжении, подписанном премьером 13 февраля, говорится, что «стратегия представляет собой документ стратегического планирования, разрабатываемый в рамках целеполагания по территориальному принципу» и направлена на «сокращение межрегиональных различий в уровне и качестве жизни людей». Томская область вошла в Южно-Сибирский макрорегион вместе с Республикой Алтай, Алтайским краем, Кемеровской, Новосибирской, Омской и Томской областями.
В справке к распоряжению говорится, что в целью стратегии также является «ускорение темпов экономического роста и технологического развития, обеспечение национальной безопасности», а в ее задачи входит пространственное развитие в рамках специализации каждого из субъектов страны. По мере реализации стратегии планируется повысить доступность и качество магистральной транспортной, энергетической, информационно-телекоммуникационной инфраструктур. Обозначены перспективные города и городские агломерации. Среди 12-ти макрорегионов: Центральный, Центрально-Чернозёмный, Северо-Западный, Северный, Южный, Северо-Кавказский, Волго-Камский, Волго-Уральский, Уральско-Сибирский, Южно-Сибирский, Ангаро-Енисейский, Дальневосточный.
Согласно тексту стратегии, перспективной экономической специализацией Томской области являются такие отрасли, как
добыча полезных ископаемых, лесоводство и лесозаготовки, производство компьютеров, лекарственных средств и материалов, машин и оборудования, напитков, химических веществ и химических продуктов, рыболовство и рыбоводство, деятельность в области информации и связи, науки и техники, туризм и ряд других областей.
Напомним, что полпред президента в Сибирском федеральном округе (СФО) Сергей Меняйло выступал против разделения Сибири. По его мнению, разделение СФО на три части — Южно-Сибирский, Ангаро-Енисейский и Дальневосточный макрорегионы — лишь ослабит интеграцию уже начатых межрегиональных процессов и негативно скажется на развитии. Меняйло также обращал внимание на то, что предлагаемые для Сибири центры экономического роста «закрепляют угрозу превращения Сибири в сырьевой придаток». В Минэкономики указали, что получили письмо Меняйло и прорабатывают этот вопрос.
В конечном итоге субъекты, входящие в Сибирский федеральный округ все-таки «распались» по трем макрорегионам. В Ангаро-Енисейский макрорегион попали Тыва, Хакасия, Красноярский край, Иркутская область, в Южно-Сибирский — Республика Алтай, Алтайский край, Кемеровская, Новосибирская, Омская, Томская области. Бурятия и Забайкальский край были переведены 4 ноября 2018 года из Сибирского в Дальневосточный федеральный округ указом президента России Владимира Путина. Они вошли в Дальневосточный макрорегион вместе с Якутией, Камчатским, Приморским, Хабаровским краем, Амурской, Магаданской, Сахалинской областями, Еврейской автономной областью и Чукотским автономный округом.
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