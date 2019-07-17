Томскстат: средняя зарплата превысила 42 тысячи рублей

Томскстат опубликовал данные о среднемесячной заработной плате в Томской области за период с января по май 2019 года.





По информации ведомства, заработная плата по предприятиям и организациям составила 42 тысячи 192 рубля, включая малое предпринимательство.





В номинальном выражении этот показатель увеличился по сравнению с прошлым годом на 3,6 %. Но с учетом индекса потребительских цен зарплата в области уменьшилась на 2,1 %, сообщается на сайте Томскстата.





Добавим, среднемесячная заработная плата за январь-май 2018 года была чуть больше 41 тысячи рублей.