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17 июля,
2019
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Томскстат: средняя зарплата превысила 42 тысячи рублей

ТВ2
ТВ2
3 часа назад

Томскстат опубликовал данные о среднемесячной заработной плате в Томской области за период с января по май 2019 года.


По информации ведомства, заработная плата по предприятиям и организациям составила 42 тысячи 192 рубля, включая малое предпринимательство.


В номинальном выражении этот показатель увеличился по сравнению с прошлым годом на 3,6 %. Но с учетом индекса потребительских цен зарплата в области уменьшилась на 2,1 %, сообщается на сайте Томскстата.


Добавим, среднемесячная заработная плата за январь-май 2018 года была чуть больше 41 тысячи рублей.

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