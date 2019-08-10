Томскстат: сколько стоит собрать ребенка в школу?

Чтобы собрать ребенка в школу, родители потратят около 11 тысяч рублей, сообщает Томскстат. В исследовании приведены средние цены по обследуемым группам товаров по Томской области.

«До начала нового учебного года осталось три недели, и сейчас родители активно собирают детей в школу. Необходимо купить одежду, обувь, рюкзак и канцтовары. Самая большая статья расходов – школьная форма. Комплект одежды и обуви для мальчика обойдется в среднем в 5174 рубля, для девочки — в 5431 рубль», — говорится в сообщении Томскстата.





Сорочка для мальчика будет стоить 769 рублей; джемпер — 1184; брюки — 1388; туфли (полуботинки) — 1833 рубля. Средняя стоимость блузки для девочек — 1224 рубля; джемпер — 1184; юбка — 1190; туфли (полуботинки) — 1833 рубля.





Средняя стоимость самого необходимого набора канцелярских товаров (десять тетрадей, альбом для рисования, две ручки, два карандаша, набор фломастеров) составит 259 рублей. За рюкзак придется отдать 2207 рублей.





2947 рублей родители потратят на покупку формы для урока физкультуры: 1754 рубля — на спортивный костюм, 1193 рубля — на кроссовки.





Отмечается, что цены на школьные товары в 2019 году выросли в сравнении с 2018 годом в среднем на 2 %.