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12 марта,
2019
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«ТомскСАХ» будет получать деньги на содержание дорог без конкурса

ТВ2
ТВ2
5 минут назад

«Спецавтохозяйство» поделит свои полномочия. Муниципальное бюджетное учреждение «ТомскСАХ» будет заниматься содержанием дорог, а Унитарное муниципальное предприятие (УМП) САХ будет выполнять только функции регионального мусорного оператора.

«ТомскСАХ» будет получать деньги на содержание дорог без конкурса

«Это будут разные предприятия, — сказал заммэра Вячеслав Черноус на собрании комитета городского хозяйства и комитета градостроительства думы Томска. — УМП «САХ» будет работать как региональный оператор. Бюджетное учреждение «ТомскСАХ» будет работать по бюджетному контракту». 


По словам заммэра, «ТомскСАХ» будет заниматься содержанием улично-дорожной сети, содержанием ливневок, организацией движения, содержанием светофорных объектов, благоустройством. Все работы предприятие будет получать не в результате аукциона, а по муниципальному заданию — то есть, конкретная сумма будет выделяться на конкретные работы. 


«Мы добавляем «ТомскСАХ» новые полномочия. Добавить новые полномочия УМП мы не можем, так как антимонопольное законодательство запрещает изменять функционал после проведения конкурса», — подчеркнул Черноус.


Депутаты городской думы поинтересовались о юридических аспектах и о позиции антимонопольной службы по этому вопросу. Вячеслав Черноус отметил, что законодательству это не противоречит, все юридические вопросы проработаны. В качестве примера он привёл другие города — Красноярск, Омск, Новосибирск, где содержанием дорог так же занимаются муниципальные предприятия по бюджетному заданию. 


Планируется, что формирование «ТомскСАХ» закончится к 1 июля. Уже с октября предприятие будет работает по-новому, однако в ближайших торгах по ремонту дорог будет участвовать УМП «Спецавтохозяйство».

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