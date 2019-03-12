«ТомскСАХ» будет получать деньги на содержание дорог без конкурса

«Спецавтохозяйство» поделит свои полномочия. Муниципальное бюджетное учреждение «ТомскСАХ» будет заниматься содержанием дорог, а Унитарное муниципальное предприятие (УМП) САХ будет выполнять только функции регионального мусорного оператора.

«Это будут разные предприятия, — сказал заммэра Вячеслав Черноус на собрании комитета городского хозяйства и комитета градостроительства думы Томска. — УМП «САХ» будет работать как региональный оператор. Бюджетное учреждение «ТомскСАХ» будет работать по бюджетному контракту».





По словам заммэра, «ТомскСАХ» будет заниматься содержанием улично-дорожной сети, содержанием ливневок, организацией движения, содержанием светофорных объектов, благоустройством. Все работы предприятие будет получать не в результате аукциона, а по муниципальному заданию — то есть, конкретная сумма будет выделяться на конкретные работы.





«Мы добавляем «ТомскСАХ» новые полномочия. Добавить новые полномочия УМП мы не можем, так как антимонопольное законодательство запрещает изменять функционал после проведения конкурса», — подчеркнул Черноус.







Депутаты городской думы поинтересовались о юридических аспектах и о позиции антимонопольной службы по этому вопросу. Вячеслав Черноус отметил, что законодательству это не противоречит, все юридические вопросы проработаны. В качестве примера он привёл другие города — Красноярск, Омск, Новосибирск, где содержанием дорог так же занимаются муниципальные предприятия по бюджетному заданию.





Планируется, что формирование «ТомскСАХ» закончится к 1 июля. Уже с октября предприятие будет работает по-новому, однако в ближайших торгах по ремонту дорог будет участвовать УМП «Спецавтохозяйство».