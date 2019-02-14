«ТомскРТС» заменит теплосети на Говорова, Лазо и Алтайской

В нынешнем сезоне энергетики планируют заменить один из наиболее критичных участков теплосети на Говорова, продолжить модернизацию сети на улице Сергея Лазо. Об этом журналистам рассказал глава компании Сергей Панасюк.





«В этом году мы планируем поменять один из наиболее критичных участков — участок седьмой магистрали на Говорова, продолжить работу над частью участков на Лазо. Также работы планируются на Алтайской и переулке Курском», — сообщил Панасюк.





Во время летней ремонтной кампании «ТомскРТС» начнет постройку новой перекачивающей насосной станции в начале Иркутского тракта, на улице Аркадия Иванова. По словам Сергея Панасюка, объект сможет обеспечить нагрузку и подать дополнительную тепловую энергию к строящемуся студенческому общежитию.





Всего, по словам главы «ТомскРТС», за время ремонта планируется подготовить к отопительному сезону более 600 километров теплосетей. На работы по ремонту и строительству компания направит 500 млн рублей.

