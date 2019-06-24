ТомскРТС заменит 1,5 км теплосетей в районе Авангарда

В Томске начался второй капремонт теплотрассы на улице Сергея Лазо, сообщает пресс-служба ТомскРТС.





Во время кампании подрядная организация планирует отремонтировать три участка сетей на улицах Сергея Лазо и Бела Куна (от гимназии № 13 до Авангарда). Ветхий трубопровод общей протяженностью почти 1,5 километра будет заменен на современные долговечные трубы.



«Ветхость этих теплотрасс доставляет массу неприятностей местным жителям и специалистам компании. Ежегодно во время проведения гидравлических испытаний здесь выявляются многочисленные дефекты. Для их устранения и обеспечения надежной работы этого участка специалистам «Тепловых сетей» приходится неоднократно производить раскопки, что отнимает очень много времени, ресурсов и сил, а жителям близлежащих домов доставляет существенные неудобства, связанные с длительным отключением горячей воды и нарушением благоустройства. После проведения капитального ремонта об этих проблемах жители улиц Сергея Лазо и Бела Куна смогут забыть на долгие годы, поэтому просим наших абонентов с пониманием отнестись к необходимости приостановить горячее водоснабжение для ремонта на длительный срок», — рассказал главный инженер АО «ТомскРТС» Владимир Бондарюк.



В компании уточняют, что полностью завершить работы по модернизации участков и восстановить подачу горячей воды планируют до конца августа.



Отметим, первый этап ремонта теплотрассы на улице Сергея Лазо провели летом 2018 года. В ходе него компания «ТомскРТС» заменила на современные трубы участок тепловой сети от улицы Беринга до гимназии № 13.