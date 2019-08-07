«ТомскРТС» заменит 15 км изоляции на трубопроводах в подвалах домов

В 2019 году «ТомскРТС» заменит 15 км изоляции на транзитных трубопроводах теплосетей в подвалах домов. Как сообщает пресс-служба компании, на эти цели направят 12 млн рублей.

«Износ тепловой изоляции на теплотрассах, проходящих транзитом от центральных тепловых пунктов (ЦТП) по подвальным помещениям жилых домов, приводит к сверхнормативным потерям при транспортировке тепловой энергии от ЦТП до конечных потребителей, а также к ухудшению параметров теплоносителя, — говорится в сообщении. — Для решения этой проблемы компания включила в ремонтную программу 2019 года мероприятия по замене изоляционного покрытия на теплотрассах в подвалах 85 жилых домов».





На замену изоляции «ТомскРТС» планирует направить чуть более 12 млн рублей. По мнению главного инженера компании, это снизит теплопотери и поможет избежать убытков.





В компании также отметили, что восстановление изоляции идет с применением современного материала — матов повышенной плотности с покровным слоем из стеклопластика.