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07 августа,
2019
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«ТомскРТС» заменит 15 км изоляции на трубопроводах в подвалах домов

ТВ2
ТВ2
5 часов назад

В 2019 году «ТомскРТС» заменит 15 км изоляции на транзитных трубопроводах теплосетей в подвалах домов. Как сообщает пресс-служба компании, на эти цели направят 12 млн рублей. 

«ТомскРТС» заменит 15 км изоляции на трубопроводах в подвалах домов

«Износ тепловой изоляции на теплотрассах, проходящих транзитом от центральных тепловых пунктов (ЦТП) по подвальным помещениям жилых домов, приводит к сверхнормативным потерям при транспортировке тепловой энергии от ЦТП до конечных потребителей, а также к ухудшению параметров теплоносителя, — говорится в сообщении. — Для решения этой проблемы компания включила в ремонтную программу 2019 года мероприятия по замене изоляционного покрытия на теплотрассах в подвалах 85 жилых домов».


На замену изоляции «ТомскРТС» планирует направить чуть более 12 млн рублей. По мнению главного инженера компании, это снизит теплопотери и поможет избежать убытков.


В компании также отметили, что восстановление изоляции идет с применением современного материала — матов повышенной плотности с покровным слоем из стеклопластика. 

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