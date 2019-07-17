ТомскРТС: В 2019 году в Томске нашли на 20 % больше повреждений на теплосетях. Фото

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Сразу на 20 % больше дефектов обнаружилось на теплосетях в нынешнюю ремонтную кампанию, сообщил журналистам технический директор «ТомскРТС» Борис Горяйнов.

«Мы два года назад отмечали хорошую статистику по дефектам, без прорывов. Мы ждали, что пойдем на снижение и дальше, но в этом году имеем на 20 % больше количество дефектов по сравнению с прошлым годом. Это взрывной рост при тех же самых ресурсах. А ремонтные процедуры — они стандартные, поэтому мы обязаны увеличивать сроки ремонтных работ для того, чтобы довести оборудование до нормативного состояния. Поэтому много адресов, которые не включаем своевременно», — сказал Борис Горяйнов.

Он отметил, что на этот момент в Томске несколько проблемных точек ремонта, где специалисты не укладываются в сроки и задерживают подачу горячей воды.

«Это первая магистраль в районе улицы Усова, но там мы уже выходим на финишную прямую. Сейчас главный проблемный узел — это улицы Беринга, Лазо, Иркутский тракт, Черных, по сути, там, где мы второй год видим аварии среди зимы. Поэтому сейчас туда основные силы брошены. Вдоль Беринга идет трубопровод диаметром 50 мм, на нем висит около 60 жилых домов, которые отключены из-за дефекта, и мы уже превысили плановые сроки ремонта на неделю. Планируем завтра провести очередной этап ремонта и к вечеру будем смотреть, готово ли оборудование. Здесь, на Лазо — большой участок капремонта протяженностью 850 метров — за последние годы пару лет у нас таких объектов не было», — добавил технический директор ТомскРТС.

Борис Горяйнов добавил, что в целом на летние ремонтные работы в этом году потратят около 500 млн рублей. «Сумма внушительная, но я предположу, что она недостаточная. Этих ресурсов не хватает, чтобы своевременно обновлять сети», — отметил он.

В целом, по словам заммэра Владимира Брюханцева, в Томске на сегодня 60 % тепловых сетей находятся на ремонте, 40 % выведены из ремонта.

«В плане в этом году около двух километров ремонта тепловых сетей: капитальный ремонт, реконструкция. В том числе и здесь — на участке по улице Бела Куна от 22 до 28 дома — участок, который повреждался в прошлую зиму. В прошлом году был заменен участок от Беринга до 22 дома, этим годом заканчивается ремонт внутриквартальной сети полностью по этому микрорайону. Пока идем в графике, здесь часть домов включается 8 августа, часть 19-го. Дальше будем заниматься благоустройством», — сказал заммэра.