«ТомскРТС» увеличит сумму платежа по 1/12 в 2019 году

Специалисты «ТомскРТС» рассчитали плату за тепло по 1/12 на 2019 год, сообщает пресс-служба компании. В связи с большим количеством холодных дней в 2018 году сумма ежемесячного платежа увеличится.
«Как мы помним, 2018 год был аномально холодным. Средняя температура месяцев, на которые пришелся отопительный сезон, составила минус 6,8 градуса, что на 1,4 градуса ниже, чем в 2017 году. Продолжительность отопительного периода в 2018-ом составила рекордные 258 дней – это на 25 дней дольше, чем в предыдущем году, — пояснил заместитель гендиректора по энергосбытовой деятельности «ТомскРТС» Иван Ющенко. — Соответственно каждый дом в прошлом году суммарно потребил больше тепла, чем в предыдущие более теплые периоды, а значит и 1/12, которая рассчитывается на основе данных за предшествующий год, будет выше».
Сумма начисления по 1/12 для домов, оборудованных приборами учета, рассчитывается по количеству тепла, потребленного конкретным домом за предыдущий год. Суммарные показатели за отопительный сезон делятся на 12. Полученное количестве гигакалорий умножается на тариф и этот результат прибавляют к ежемесячной плате.
К расчету платежа по 1/12 принимают показания только тех приборов учета, которые исправно работали весь отопительный сезон. К остальным потребителям применяется расчёт 1/12 по нормативу.
Для домов, где проборов учета нет и сумма платежа по 1/12 рассчитывается по нормативу, сумма начисления по сравнению с прошлым годом вырастет только на процент роста тарифа на тепловую энергию.
В январе 2019 года томичи жаловались в редакцию ТВ2 на огромные счета за тепло, которые они получили сразу после новогодних каникул. Горожане не понимали, почему начисления по 1/12 и по факту за декабрь сравнялись и превышают обычные платежи по 1/12 в два-три раза, а то и более. Энергетики тогда объяснили, что не ошиблись и никаких перерасчетов за тепло в феврале не будет. В «ТомскРТС» счета большие счета объяснили рекордно долгим отопительным сезоном в 2018 году.