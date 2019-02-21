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21 февраля,
2019
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«ТомскРТС» увеличит сумму платежа по 1/12 в 2019 году

ТВ2
ТВ2
1 час назад

Специалисты «ТомскРТС» рассчитали плату за тепло по 1/12 на 2019 год, сообщает пресс-служба компании. В связи с большим количеством холодных дней в 2018 году сумма ежемесячного  платежа увеличится.

«ТомскРТС» увеличит сумму платежа по 1/12 в 2019 году

«Как мы помним, 2018 год был аномально холодным. Средняя температура месяцев, на которые пришелся отопительный сезон, составила минус 6,8 градуса, что на 1,4 градуса ниже, чем в 2017 году. Продолжительность отопительного периода в 2018-ом составила рекордные 258 дней – это на 25 дней дольше, чем в предыдущем году, — пояснил заместитель гендиректора по энергосбытовой деятельности «ТомскРТС» Иван Ющенко. — Соответственно каждый дом в прошлом году суммарно потребил больше тепла, чем в предыдущие более теплые периоды, а значит и 1/12, которая рассчитывается на основе данных за предшествующий год, будет выше».


Сумма начисления по 1/12 для домов, оборудованных приборами учета, рассчитывается по количеству тепла, потребленного конкретным домом за предыдущий год. Суммарные показатели за отопительный сезон делятся на 12. Полученное количестве гигакалорий умножается на тариф и этот результат прибавляют к ежемесячной плате. 

Отметим, что каждый дом в зависимости от своего технического состояния, этажности и прочих условий потребляет разное количество тепла, поэтому 1/12 и рассчитывается индивидуально по показаниям прибора учета, следовательно, суммы начисления в разных домах будут отличаться», - добавил Ющенко.

К расчету платежа по 1/12 принимают показания только тех приборов учета, которые исправно работали весь отопительный сезон. К остальным потребителям применяется расчёт 1/12 по нормативу.


Для домов, где проборов учета нет и сумма платежа по 1/12 рассчитывается по нормативу, сумма начисления по сравнению с прошлым годом вырастет только на процент роста тарифа на тепловую энергию.


В январе 2019 года томичи жаловались в редакцию ТВ2 на огромные счета за тепло, которые они получили сразу после новогодних каникул. Горожане не понимали, почему начисления по 1/12 и по факту за декабрь сравнялись и превышают обычные платежи по 1/12 в два-три раза, а то и более. Энергетики тогда объяснили, что не ошиблись и никаких перерасчетов за тепло в феврале не будет. В «ТомскРТС»  счета большие счета объяснили рекордно долгим отопительным сезоном в 2018 году.

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