«ТомскРТС» увеличит сумму платежа по 1/12 в 2019 году

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Специалисты «ТомскРТС» рассчитали плату за тепло по 1/12 на 2019 год, сообщает пресс-служба компании. В связи с большим количеством холодных дней в 2018 году сумма ежемесячного платежа увеличится.

«Как мы помним, 2018 год был аномально холодным. Средняя температура месяцев, на которые пришелся отопительный сезон, составила минус 6,8 градуса, что на 1,4 градуса ниже, чем в 2017 году. Продолжительность отопительного периода в 2018-ом составила рекордные 258 дней – это на 25 дней дольше, чем в предыдущем году, — пояснил заместитель гендиректора по энергосбытовой деятельности «ТомскРТС» Иван Ющенко. — Соответственно каждый дом в прошлом году суммарно потребил больше тепла, чем в предыдущие более теплые периоды, а значит и 1/12, которая рассчитывается на основе данных за предшествующий год, будет выше».

Сумма начисления по 1/12 для домов, оборудованных приборами учета, рассчитывается по количеству тепла, потребленного конкретным домом за предыдущий год. Суммарные показатели за отопительный сезон делятся на 12. Полученное количестве гигакалорий умножается на тариф и этот результат прибавляют к ежемесячной плате.



Отметим, что каждый дом в зависимости от своего технического состояния, этажности и прочих условий потребляет разное количество тепла, поэтому 1/12 и рассчитывается индивидуально по показаниям прибора учета, следовательно, суммы начисления в разных домах будут отличаться», - добавил Ющенко.