«ТомскРТС» реконструирует теплосети для ЖК по голландскому проекту

Компания «ТомскРТС» в августе приступила к реконструкции трех подземных участков тепломагистрали 2А, расположенных в переулке Курский, для последующего подключения жилого комплекса на проспекте Комсомольский, строящегося по проекту голландских архитекторов . Об этом сообщили в мэрии Томска.

Горячей воды у потребителей, запитанных от участка на Курском переулке, не будет до 30 сентября. Подрядчики планируют благоустроить территорию после раскопок и ремонта теплосетей до 10 октября. Ранее в «ТомскРТС» обещали, что работы на Курском переулке закончат к 27 августа.





Как сообщили в прокуратуре Томской области, согласно правилам внешнего благоустройства, земляные работы в городе проводятся при наличии выданных уполномоченными органами разрешений, в которых прописываются сроки выполнения работ.

Проверка же прокуратуры Ленинского района Томска показала, что по состоянию на 1 августа 2019 года АО «ТомскРТС» не были проведены благоустроительные работы в 14 местах раскопок, из которых 12 должны были быть завершены в июле текущего года, а две — еще в июне.