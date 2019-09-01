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01 сентября,
2019
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«ТомскРТС» реконструирует теплосети для ЖК по голландскому проекту

ТВ2
ТВ2
3 часа назад

Компания «ТомскРТС» в августе приступила к реконструкции трех подземных участков тепломагистрали 2А, расположенных в переулке Курский, для последующего подключения жилого комплекса на проспекте Комсомольский, строящегося по проекту голландских архитекторов. Об этом сообщили в мэрии Томска.

Голландские архитекторы спроектировали микрорайон в Томске
Голландские архитекторы спроектировали микрорайон в Томске
Фото: областная администрация

Горячей воды у потребителей, запитанных от участка на Курском переулке, не будет до 30 сентября. Подрядчики планируют благоустроить территорию после раскопок и ремонта теплосетей до 10 октября. Ранее в «ТомскРТС» обещали, что работы на Курском переулке закончат к 27 августа. 


Как сообщили в прокуратуре Томской области, согласно правилам внешнего благоустройства, земляные работы в городе проводятся при наличии выданных уполномоченными органами разрешений, в которых прописываются сроки выполнения работ.

Проверка же прокуратуры Ленинского района Томска показала, что по состоянию на 1 августа 2019 года АО «ТомскРТС» не были проведены благоустроительные работы в 14 местах раскопок, из которых 12 должны были быть завершены в июле текущего года, а две — еще в июне.

«ТомскРТС» реконструирует теплосети для ЖК по голландскому проекту

Компания «ТомскРТС» в августе приступила к реконструкции трех подземных участков тепломагистрали 2А, расположенных в переулке Курский. В ходе работ будет увеличен диаметр трубопроводов общей протяжностью более 800 метров с целью увеличения пропускной способности тепловой сети для присоединения дополнительной нагрузки 5,9 гигакалории в час. Выполнение комплексной замены тепловых сетей позволит на десятилетия решить в переулке Курский проблему длительных ремонтов и раскопок, поскольку при капитальном ремонте и реконструкции применяются современные трубы в пенополиуретановой изоляции, надежные и долговечные, – из сообщения мэрии. 

Напомним, крупный производитель молочных продуктов в России, компания Danone, в 2016 году закрыла томский молочный завод. 

Весной 2018 года мэр Томска Иван Кляйн озвучил планы застройки бывшей территории завода жилыми домами. В октябре 2018 года голландское архитектурное бюро LEVS представило разработанный для ТДСК проект микрорайона.

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