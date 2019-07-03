«ТомскРТС» при ремонте обнаружил на 30 % больше дефектов, чем годом ранее

Компания «ТомскРТС» с начала ремонтной кампании выявила на тепловых сетях города почти 900 дефектов. Это на 30 % больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщает пресс-служба компании. Из-за большого количества дефектов на ответвлениях при проведении гидравлических испытаний «ТомскРТС» продолжает ремонт тепломагистрали №1 на юге Томска.

В настоящее время 543 дефекта уже устранены, остальные остаются в работе. Сейчас продолжается ремонт ответвлений от двух участков тепломагистрали №1, от которых запитаны дома на улицах Вершинина, Учебная, Белинского, Кузнецова, Енисейская, Киевская, Щорса, Красноармейская, Усова, а также на проспектах Кирова и Комсомольский.





«Всего в ходе проведения гидравлических испытаний на тепломагистрали №1 специалисты компании выявили почти 80 дефектов, более 50 из них уже устранены. Для ликвидации всех выявленных дефектов и обеспечения надежной работы этой тепломагистрали в зимний период принято решение продлить срок ремонта данных участков, о чем проинформирована администрация города Томска», — сообщил технический директор СП «Тепловые сети» АО «ТомскРТС» Борис Горяйнов.





Основные технические мероприятия планируется завершить до 15 июля.





«Объем работы на этой тепломагистрали оказался внушительным. Если в среднем на участке тепловой сети в ходе опрессовок наши специалисты выявляют около 10-15 дефектов, то в данном случае объем повреждений превышен в восемь раз. Всего же в настоящее время в работе находится более 300 повреждений, что также является нестандартным случаем. В прошлом году лишь дважды за ремонтную кампанию складывались ситуации, когда бригадам приходилось одномоментно устранять около 200 дефектов. Прирост повреждений вызван высоким износом теплосетей города», — пояснил Горяйнов.





Сейчас компания «ТомскРТС» максимально увеличила количество ремонтных бригад и техники, организовала гибкий режим рабочего времени, позволяющий производить работы в вечернее время, а также в выходные и праздничные дни.





Всего с начала ремонтной кампании на тепловых сетях города в ремонт выведены 400 километров тепловых сетей города, на 165 километрах теплотрасс ремонтные работы уже завершены. В том числе завершен капитальный ремонт трех участков тепловых сетей на улицах Асиновская, Октябрьская и на улице Алтайской. В ходе выполнения работ, связанных с заменой трубопровода и конструктивных элементов, специалисты заменили 150 метров изношенного трубопровода на улице Асиновская, 120 метров — на улице Октябрьская и 240 метров трубопровода обновили на улице Алтайская.





Всего за время ремонтной кампании «ТомскРТС» планирует модернизировать около пяти километров тепловых сетей в двухтрубном исполнении и подготовить к зиме более 600 километров теплотрасс в двухтрубном исполнении.

