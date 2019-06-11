Томской области не хватает архитекторов-управленцев
Томской области необходимо 20 архитекторов, которые выполняли бы управленческие функции. В настоящее время в регионе замгубернатора по строительству и инфраструктуре Евгений Паршуто выполняет и функции главного областного архитектора.
«У нас в муниципальных образованиях осталось два главных архитектора: один пенсионного возраста, другой совмещает работу с другой должностью. В областном центре вообще нет главного архитектора. Мы думаем, что по итогам форума сможем привлечь в Томск соответствующего специалиста. Всего для всех муниципалитетов нам нужно, как минимум, 20 архитекторов», — сказал журналистам Евгений Паршуто.
По его словам, архитектурный форум, который пройдет в Томске 12-15 июня, может помочь решить кадровую проблему. Кроме того, в ТГАСУ была открыта магистерская программа по обучению главных архитекторов.
Архитектурный форум объединит Совет главных архитекторов и фестиваль-конкурс «Зодчество в Сибири». В рамках форума запланированы круглые столы, мастер-классы и лекции с участием российских и зарубежных экспертов, воркшопы «Живой лаборатории Томска», открытые выставки и экскурсии. Основные мероприятия форума пройдут в ТГАСУ.
Участниками форума станут председатель Совета главных архитекторов, президент Российской академии архитектуры и строительных наук (РААСН) Александр Кузьмин, президент Союза архитекторов России Николай Шумаков, президент Национального объединения изыскателей и проектировщиков (НОПРИЗ) Михаил Посохин и многие другие.
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