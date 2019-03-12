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12 марта,
2019
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Новости

Томского предпринимателя подозревают в подкупе на три тысячи евро

ТВ2
ТВ2
4 часа назад

Предпринимателя из Томской области задержали подозреваемого в коммерческом подкупе, сообщает пресс-служба регионального следкома. По версии обвинения, подкупом подозреваемый пытался добиться продолжения льготных поставок.

Томского предпринимателя подозревают в подкупе на три тысячи евро

Следствие полагает, что в период с декабря 2018 по март 2019 года 36-летний мужчина передал замглавы одной из томских организаций три тысячи евро. Деньги он передавал для продолжения поставок продукции от томских предприятий по сниженной цене.


Подозреваемый в преступлении мужчина задержан и заключен под стражу. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье «коммерческий подкуп в крупном размере», расследование продолжается. 

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