Томского предпринимателя подозревают в подкупе на три тысячи евро

Предпринимателя из Томской области задержали подозреваемого в коммерческом подкупе, сообщает пресс-служба регионального следкома. По версии обвинения, подкупом подозреваемый пытался добиться продолжения льготных поставок.

Следствие полагает, что в период с декабря 2018 по март 2019 года 36-летний мужчина передал замглавы одной из томских организаций три тысячи евро. Деньги он передавал для продолжения поставок продукции от томских предприятий по сниженной цене.





Подозреваемый в преступлении мужчина задержан и заключен под стражу. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье «коммерческий подкуп в крупном размере», расследование продолжается.