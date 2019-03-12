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Томского предпринимателя подозревают в подкупе на три тысячи евро
4 часа назад
Предпринимателя из Томской области задержали подозреваемого в коммерческом подкупе, сообщает пресс-служба регионального следкома. По версии обвинения, подкупом подозреваемый пытался добиться продолжения льготных поставок.
Следствие полагает, что в период с декабря 2018 по март 2019 года 36-летний мужчина передал замглавы одной из томских организаций три тысячи евро. Деньги он передавал для продолжения поставок продукции от томских предприятий по сниженной цене.
Подозреваемый в преступлении мужчина задержан и заключен под стражу. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье «коммерческий подкуп в крупном размере», расследование продолжается.
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