Томское село Нарым получило статус исторического поселения

Нарым в Парабельском районе получил статус исторического поселения регионального значения. Приказ об утверждении границ издал комитет по охране объектов культурного наследия Томской области.





«Историческое поселение площадью 348 тыс. кв. м объединило 11 объектов культурного наследия федерального и регионального значений, в том числе архитектурный ансамбль на 25 адресов», — сообщает областная администрация.





По словам председателя регионального комитета по охране объектов культурного наследия Елены Перетягиной, в охраняемые границы вошли дома политических ссыльных, в том числе дом Алексеевых, в котором в 1912 году находился в ссылке Иосиф Сталин. В границы поселения также вошло здание, которое построили ссыльные поляки, участники восстания 1863-1864 годов, а также Нарымский острог.





«В границы поселения включены также исторические ценные градоформирующие объекты, — говорит Елена Перетягина. — В перечень охраняемых панорам и видов вошли панорамы северного берега Кетской протоки, застройки западного берега озера Полой и другие виды и перспективы сельских улиц».