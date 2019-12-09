Томское село Нарым получило статус исторического поселения

Нарым в Парабельском районе получил статус исторического поселения регионального значения. Приказ об утверждении границ издал комитет по охране объектов культурного наследия Томской области.
«Историческое поселение площадью 348 тыс. кв. м объединило 11 объектов культурного наследия федерального и регионального значений, в том числе архитектурный ансамбль на 25 адресов», — сообщает областная администрация.
По словам председателя регионального комитета по охране объектов культурного наследия Елены Перетягиной, в охраняемые границы вошли дома политических ссыльных, в том числе дом Алексеевых, в котором в 1912 году находился в ссылке Иосиф Сталин. В границы поселения также вошло здание, которое построили ссыльные поляки, участники восстания 1863-1864 годов, а также Нарымский острог.
«В границы поселения включены также исторические ценные градоформирующие объекты, — говорит Елена Перетягина. — В перечень охраняемых панорам и видов вошли панорамы северного берега Кетской протоки, застройки западного берега озера Полой и другие виды и перспективы сельских улиц».
Новый статус Нарыма позволит сохранить постройки и археологические объекты, считает замгубернатора по строительству и инфраструктуре Евгений Паршуто.
«Это также даст Нарыму возможность участвовать в конкурсе Минстроя России «Малые города и исторические поселения», в национальных проектах «Культура» и «Жилье и городская среда», в различных федеральных программах, научных работах, грантах по сохранению объектов религиозного назначения, а в перспективе может способствовать развитию села как привлекательного туристического центра», — сказал он.
Для справки: Нарым – самое старое русское поселение Томской области, основанное в 1596 году. Изначально было отнесено к историческим населенным пунктам еще в 1990 году постановлением коллегии Минкультуры РСФСР, но при изменении законодательства в перечень исторических поселений Нарым не вошел.
Читайте также:
Центр развития городской среды разработал проект по возрождению Нарыма