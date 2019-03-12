Томское предприятие задолжало перед работниками-инвалидами более 1,5 млн рублей

«Установлено, что к концу 2017 года в организации возникла задолженность по заработной плате перед работниками-инвалидами на общую сумму 1 млн. 590 тысяч рублей, а впоследствии — и полное сокращение штата сотрудников, зарплата которым так и не была выплачена», — говорится в материалах ведомства.

После проверки прокурор Советского района Томска внесла исполняющему обязанности директора ОО «Томское УПП» представление об устранении нарушений трудового законодательства. В суд направили заявление о взыскании с организации задолженности в пользу бывших сотрудников, которые не могли защитить свои права из-за состояния здоровья и отсутствия юридических знаний.





«В настоящее время, благодаря прокурорскому вмешательству, задолженность по заработной плате перед работниками погашена в полном объеме», — резюмировали в прокуратуре.