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12 марта,
2019
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Томское предприятие задолжало перед работниками-инвалидами более 1,5 млн рублей

ТВ2
ТВ2
27 минут назад

После прокурорского вмешательства предприятие выплатило заработную плату сотрудникам, сообщает на сайте Генпрокуратуры РФ.


Речь идет о ООО «Томское учебно-производственное предприятие». 

«Установлено, что к концу 2017 года в организации возникла задолженность по заработной плате перед работниками-инвалидами на общую сумму 1 млн. 590 тысяч рублей, а впоследствии — и полное сокращение штата сотрудников, зарплата которым так и не была выплачена», — говорится в материалах ведомства. 

После проверки прокурор Советского района Томска внесла исполняющему обязанности директора ОО «Томское УПП» представление об устранении нарушений трудового законодательства. В суд направили заявление о взыскании с организации задолженности в пользу бывших сотрудников, которые не могли защитить свои права из-за состояния здоровья и отсутствия юридических знаний. 


«В настоящее время, благодаря прокурорскому вмешательству, задолженность по заработной плате перед работниками погашена в полном объеме», — резюмировали в прокуратуре. 

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