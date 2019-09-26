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26 сентября,
2019
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Томский врач Владимир Сотников стал учредителем нового медицинского профсоюза

Роман Чертовских
Роман Чертовских
3 часа назад

Экс-замглавы профсоюза «Альянс врачей», терапевт из Александровского Владимир Сотников стал учредителем нового профсоюза «Врачи России». В данный момент в новом независимом профсоюзе состоят пять человек. 

Томский врач Владимир Сотников стал учредителем нового медицинского профсоюза

«21 сентября прошло учредительное собрание профсоюза «Врачи России». Я и еще два других терапевта встретились, обсудили повестку дня и утвердили профсоюзный устав, — рассказал ТВ2 Владимир Сотников. — По закону, после учредительного собрания профсоюз считается действующим. То есть с 21 сентября во «Врачи России» могут вступать любые медицинские работники. Не только врачи и медсестры, но и технический персонал больниц. Исключение —сотрудники больничной администрации. Принимать их в профсоюз было бы странно, потому что именно они обычно создают проблемы медработникам».


Владимир добавил, что он и еще два учредителя решили не регистрировать профсоюз «Врачи России» как юридическое лицо и не проходить госрегистрацию. Также решено было обойтись без профсоюзного имущества и членских взносов.

На сегодняшний день в профсоюзе состоят пять человек — три учредителя и два вступивших медика. Возможности охватить большую аудиторию пока нет, — добавил Сотников. — Но у нас есть группы в Фэйсбуке и ВКонтакте, со временем мы надеемся увеличить численность.

Владимир Сотников из села Александровское стал известен после конфликта с руководством районной больницы, в которой работал терапевтом. Врач отказался подписывать, как он утверждал, «липовые» справки о смерти, добивался выдачи бесплатных лекарств для больных и вместе с другими александровцами жаловался на главврача больницы в областной департамент здравоохранения. 

Владимир Сотников и Анастасия Васильева в видео «Итоги года» на канале «Альянса врачей»
Владимир Сотников и Анастасия Васильева в видео «Итоги года» на канале «Альянса врачей»

В итоге Владимира отстранили от работы. После этого он вступил в профсоюз «Альянс врачей», судился с больницей и добился восстановления на работе.


Однако в больницу Владимир возвращаться не пожелал и занялся профсоюзным активизмом: стал заместителем главы «Альянса врачей» и учредителем сибирского отделения организации. Позже Владимир вышел из «Альянса» и решил заняться созданием нового объединения медиков.


Утром 16 сентября Владимира Сотникова задержали в аэропорту Томска, куда он прилетел из Москвы. Врача доставили в Кировское РОВД и уже там объяснили, что он задержан для дачи объяснения по уголовному делу о клевете. Владимир назвал уголовное преследование «политическим».


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