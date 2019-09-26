Томский врач Владимир Сотников стал учредителем нового медицинского профсоюза

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Экс-замглавы профсоюза «Альянс врачей», терапевт из Александровского Владимир Сотников стал учредителем нового профсоюза «Врачи России». В данный момент в новом независимом профсоюзе состоят пять человек.

«21 сентября прошло учредительное собрание профсоюза «Врачи России». Я и еще два других терапевта встретились, обсудили повестку дня и утвердили профсоюзный устав, — рассказал ТВ2 Владимир Сотников. — По закону, после учредительного собрания профсоюз считается действующим. То есть с 21 сентября во «Врачи России» могут вступать любые медицинские работники. Не только врачи и медсестры, но и технический персонал больниц. Исключение —сотрудники больничной администрации. Принимать их в профсоюз было бы странно, потому что именно они обычно создают проблемы медработникам».

Владимир добавил, что он и еще два учредителя решили не регистрировать профсоюз «Врачи России» как юридическое лицо и не проходить госрегистрацию. Также решено было обойтись без профсоюзного имущества и членских взносов.

На сегодняшний день в профсоюзе состоят пять человек — три учредителя и два вступивших медика. Возможности охватить большую аудиторию пока нет, — добавил Сотников. — Но у нас есть группы в Фэйсбуке и ВКонтакте, со временем мы надеемся увеличить численность.