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05 июля,
2019
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Томский врач спасла пассажирку на борту самолета, летевшего из Антальи

ТВ2
ТВ2
4 часа назад

Терапевт томской горбольницы № 3 имени Б. И. Альперовича Юлия Васильева спасла жизнь женщине на борту самолета, следовавшего из Антальи в Томск. Случай произошел 28 июня, но об этом стало известно только сейчас, благодаря публикации в социальной сети очевидца.

Томский врач спасла пассажирку на борту самолета, летевшего из Антальи

Как сообщает телеграм-канал облздрава «Область здоровья», во время полета одной из пассажирок стало плохо: она стала задыхаться, почувствовала головокружение, начался отек лица. Экипаж самолета попросил откликнуться пассажиров-медиков, на помощь пришла врач-терапевт третьей горбольницы.


Юлия Васильева диагностировала у женщины опасную форму аллергической реакции – отек Квинке. Она ввела необходимое лекарственное средство из бортовой аптечки, и через некоторое время женщина почувствовала себя лучше: перестала задыхаться, стабилизировалось давление.


Несмотря на то что врачу удалось спасти жизнь человека, свой поступок она геройским не считает.


«Это долг любого врача – помочь человеку, и я очень благодарна своим педагогам, научившим, как нужно действовать в таких ситуациях, — рассказала Юлия Васильева. — Когда женщине стало плохо, мы пролетали над морем и быстро приземлиться, скорее всего, не получилось бы, а помощь в такой ситуации нужно оказывать незамедлительно».


Отмечается, что отек Квинке — острая, опасная для жизни аллергическая реакция, проявляющаяся внезапным появлением обширного отека кожи, подкожной клетчатки, фасций, мышц. При развитии отека Квинке медицинскую помощь следует оказать незамедлительно. Ситуация может изменяться в течение считаных секунд, и малейшее промедление опасно для жизни больного.

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