Томский врач спасла пассажирку на борту самолета, летевшего из Антальи

Терапевт томской горбольницы № 3 имени Б. И. Альперовича Юлия Васильева спасла жизнь женщине на борту самолета, следовавшего из Антальи в Томск. Случай произошел 28 июня, но об этом стало известно только сейчас, благодаря публикации в социальной сети очевидца.

Как сообщает телеграм-канал облздрава «Область здоровья», во время полета одной из пассажирок стало плохо: она стала задыхаться, почувствовала головокружение, начался отек лица. Экипаж самолета попросил откликнуться пассажиров-медиков, на помощь пришла врач-терапевт третьей горбольницы.





Юлия Васильева диагностировала у женщины опасную форму аллергической реакции – отек Квинке. Она ввела необходимое лекарственное средство из бортовой аптечки, и через некоторое время женщина почувствовала себя лучше: перестала задыхаться, стабилизировалось давление.





Несмотря на то что врачу удалось спасти жизнь человека, свой поступок она геройским не считает.





«Это долг любого врача – помочь человеку, и я очень благодарна своим педагогам, научившим, как нужно действовать в таких ситуациях, — рассказала Юлия Васильева. — Когда женщине стало плохо, мы пролетали над морем и быстро приземлиться, скорее всего, не получилось бы, а помощь в такой ситуации нужно оказывать незамедлительно».





Отмечается, что отек Квинке — острая, опасная для жизни аллергическая реакция, проявляющаяся внезапным появлением обширного отека кожи, подкожной клетчатки, фасций, мышц. При развитии отека Квинке медицинскую помощь следует оказать незамедлительно. Ситуация может изменяться в течение считаных секунд, и малейшее промедление опасно для жизни больного.