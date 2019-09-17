Томский «Вирион» через суд обязали сократить вредные сбросы в Ушайку

Суд по иску природоохранного прокурора обязал АО «Микроген» в лице томского филиала «НПО Вирион» надлежащим образом очищать воды, которые по стокам попадают в Ушайку. Об этом сообщается на сайте ведомства.





До этого природоохранная прокуратура проводила проверку, которая показала, что компания не в полной мере соблюдает требования закона: воды, которые «Вирион» сбрасывает в ручей, после впадающий в Ушайку, не соответствуют нормативам.





«В результате в водный объект в повышенном количестве поступают хлориды, медь, железо, марганец и другие загрязняющие вещества», — говорится в сообщении.





Чтобы устранить нарушения Департамент природных ресурсов выдавал компании предписания.





«Однако действенных мер для исправления ситуации, в том числе модернизации очистных сооружений, на протяжении двух лет предприятием не принято», — уточняет прокуратура.





В связи с этим, прокурор направил в суд исковое заявление и суд обязал АО НПО «Микроген» привести в норму стоковые воды.