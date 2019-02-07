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07 февраля,
2019
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Томский УФАС: при покупке здания для «Юди» был нарушен закон

ТВ2
ТВ2
3 часа назад

Томские антимонопольщики возбудили дело в отношении «Центра адаптивных видов спорта Томской области» и ООО «Томскремстройпроект». Их обвиняют в сговоре при покупке здания для школы танцев «Юди». Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Томский УФАС: при покупке здания для «Юди» был нарушен закон

Поводом к возбуждению дела послужили материалы, поступившие в управление из областной прокуратуры. Выяснилось, что 1 июня 2018 года. «Центр адаптивных видов спорта Томской области выкупил у «Томскремстройпроект» школу танцев за 147 миллионов рублей. «Томскремстройпроект» стал единственным поставщиком.


«Анализ же текста контракта показывает, что объектом закупки (предметом контракта) является не только объект недвижимости, но и оборудование согласно перечню в приложении к контракту на общую сумму 14 996 551,66 рублей, среди которого батуты и другой спортивный инвентарь, предметы мебели и даже герб Томской области», — говорится в сообщении.


 Антимонопольный орган полагает, что в данном случае отсутствовали основания для закупки оборудования для здания школы танцев «ЮДИ», минуя конкурентные процедуры.  ОГАУ «ЦАВС ТО» и ООО «Томскресмтройпроект»,заключив указанный контракт, ограничили возможность другим желающим поставить оборудование для универсального спортивного зала.


Напомним, строительство школы в Томске началось по поручению Сергея Жвачкина в мае 2017 года, а уже в декабре  объект площадью 2,4 тысячи квадратных метров, оборудованный современными тренажерами, был введен в эксплуатацию.

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