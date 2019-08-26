Томский ученый отправился в арктическую экспедицию на сто дней

Сотрудник Биологического института ТГУ и Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии (ВНИРО) Алексей Орлов возглавил стодневную экспедицию в Арктику. Ихтиологи, океанологи, генетики, гидробиологи и гидрохимики исследуют биологические ресурсы в Чукотском, Восточно-Сибирском, Карском морях и в море Лаптевых, сообщает пресс-служба ТГУ.





Полученные данные позволят оценить состояние морских экосистем и разработать методику снижения антропогенных рисков при освоении ресурсов на территории морей.





«В ходе стодневной экспедиции будут выполнены комплексные исследования среды (океанология, гидрохимия) и биоты (будет изучен нейстон, фито-, зоо- и ихтиопланктон, зообентос (обитатели морского дна), ихтиофауна, промысловые беспозвоночные, морские млекопитающие и птицы). Всю рыбу и беспозвоночных обрабатываем в бортовых лабораториях. Часть океанологических проб везём для обработки на берег, некоторые параметры определяем на месте», — рассказал глава экспедиции Алексей Орлов.