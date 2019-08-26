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26 августа,
2019
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Томский ученый отправился в арктическую экспедицию на сто дней

ТВ2
ТВ2
1 час назад

Сотрудник Биологического института ТГУ и Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии (ВНИРО) Алексей Орлов возглавил стодневную экспедицию в Арктику. Ихтиологи, океанологи, генетики, гидробиологи и гидрохимики исследуют биологические ресурсы в Чукотском, Восточно-Сибирском, Карском морях и в море Лаптевых, сообщает пресс-служба ТГУ.


Полученные данные позволят оценить состояние морских экосистем и разработать методику снижения антропогенных рисков при освоении ресурсов на территории морей.


«В ходе стодневной экспедиции будут выполнены комплексные исследования среды (океанология, гидрохимия) и биоты (будет изучен нейстон, фито-, зоо- и ихтиопланктон, зообентос (обитатели морского дна), ихтиофауна, промысловые беспозвоночные, морские млекопитающие и птицы). Всю рыбу и беспозвоночных обрабатываем в бортовых лабораториях. Часть океанологических проб везём для обработки на берег, некоторые параметры определяем на месте», — рассказал глава экспедиции Алексей Орлов.

Маршрут экспедиции
Маршрут экспедиции
Фото: ВНИРО

Специалисты находятся на научно-исследовательском судне «Профессор Леванидов» и работают круглосуточно на комплексных станциях, которых, согласно маршруту, 200. Ученые ведут сбор разнообразного материала и проб для оценки концентрации микропластика в арктических морях. 


За ходом экспедиции можно следить на сайте ВНИРО и в социальных сетях: facebookvkontakteinstagram. Завершить плавание «Профессор Леванидов» должен в ноябре 2019 года в Мурманске.

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