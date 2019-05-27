Томский театр «Скоморох» стал лауреатом международного фестиваля

Театр куклы и актера «Скоморох» победил в номинации «Лучший актерский ансамбль в театре кукол» на международном фестивале «Славянские театральные встречи». Фестиваль проходил с 14 по 25 мая в Брянске.

«Мы рады сообщить, что наш театр стал лауреатом фестиваля и был удостоен номинации «Лучший актерский ансамбль в театре кукол», — говорится в сообщении. — Второй диплом и специальный приз жюри получил главный режиссер театра Сергей Иванников — «За плодотворный творческий поиск в области авторского театра».





На фестивале актеры театра «Скоморох» выступили со спектаклями «Сказ о рыбаке и рыбке» и «Пикник». Помимо них, на «Славянских театральных встречах» 27 постановок представили 22 коллектива из России, Беларуси и Болгарии.





Напомним, в апреле 2018 года театр «Скоморох» стал лауреатом национальной театральной премии «Золотая маска». Коллектив получил ее за спектакль «Пикник».