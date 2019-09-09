Томский суд рассмотрит дело о незаконной реконструкции ТРЦ «Зимняя Вишня»

Инспекция госстройнадзора Кузбасса обжаловала решение о незаконном вводе торгового центра в эксплуатацию ТРЦ «Зимняя вишня». Дело для рассмотрения передано в Седьмой апелляционный арбитражный суд Томской области.
Согласно материала дела, в июле этого года Арбитражный суд Кемерово признал сведения, которые содержатся в разрешении на ввод объекта в эксплуатацию, не соответствующими той информации, которая отражена в разрешении на строительство. Как отмечено в приговоре, проведение строительных работ на объекте капитального строительства осуществлялось при отсутствии разрешения на реконструкцию. То есть, здание подверглось серьезным изменениям при своей модернизации, когда его превращали в торговый центр.
Истцами в процессе выступили предприниматели, арендовавшие в «Зимней Вишне» помещения. В свою очередь инспекция госстройнадзора Кемеровской области обжаловала решение суда.
Теперь дело будет рассматриваться в апелляционной инстанции в Томске. Первое заседание назначено на 14 октября.
Напомним, 25 марта 2018 года в кемеровском ТЦ «Зимняя вишня» произошел пожар, унесший жизни 60 человек, большинство из которых дети. Многие люди просто не смогли выбраться из закрытых кинозалов. Потерпевшими по делу признаны более 450 человек. По версии следствия, пожар возник в результате замыкания электропроводки на четвертом этаже торгового центра.
Суд по делу о пожаре в ТРЦ «Зимняя вишня» начался 16 мая. Фигурантами дела являются бывший генеральный директор компании-собственника «Зимней вишни» Юлия Богданова, технический директор торгового центра Георгий Соболев, управляющая ТЦ Надежда Судденок, охранник Сергей Антюшин, начальник пожарного караула Сергей Генин, руководитель компании «Системный интегратор» Игорь Полозиненко и его подчиненный Александр Никитин. Они обвиняются в нарушении требований пожарной безопасности и халатности.
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