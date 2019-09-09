Томский суд рассмотрит дело о незаконной реконструкции ТРЦ «Зимняя Вишня»

Инспекция госстройнадзора Кузбасса обжаловала решение о незаконном вводе торгового центра в эксплуатацию ТРЦ «Зимняя вишня». Дело для рассмотрения передано в Седьмой апелляционный арбитражный суд Томской области.

Согласно материала дела, в июле этого года Арбитражный суд Кемерово признал сведения, которые содержатся в разрешении на ввод объекта в эксплуатацию, не соответствующими той информации, которая отражена в разрешении на строительство. Как отмечено в приговоре, проведение строительных работ на объекте капитального строительства осуществлялось при отсутствии разрешения на реконструкцию. То есть, здание подверглось серьезным изменениям при своей модернизации, когда его превращали в торговый центр.







Истцами в процессе выступили предприниматели, арендовавшие в «Зимней Вишне» помещения. В свою очередь инспекция госстройнадзора Кемеровской области обжаловала решение суда.







Теперь дело будет рассматриваться в апелляционной инстанции в Томске. Первое заседание назначено на 14 октября.

