Томский суд признал незаконной передачу причалов в частные руки в Колпашеве

Арбитражный суд Томской области удовлетворил иск прокуратуры к администрации Колпашевского района о признании сделки по приватизации муниципального имущества на сумму свыше 40 миллиона рублей недействительной. Об этом сообщается на сайте Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.

В ходе суда было установлено, что местная администрация неправомерно передала в собственность коммерческой организации ряд объектов, необходимых для транспортного обслуживания населения района, в том числе причалы для подхода судов и посадки-высадки пассажиров. Кроме того, в состав приватизированного имущества включены земельные участки, расположенные в границах береговой полосы.





«Между тем, приватизация объектов транспорта, предназначенных для обслуживания жителей соответствующего поселения, а также земельных участков в пределах береговой полосы запрещена федеральным законом «О приватизации государственного и муниципального имущества» и Земельным кодексом Российской Федерации», — говорится в сообщении.





В итоге суд возложил на чиновников обязанность вернуть незаконно отданное имущество в государственную собственность.