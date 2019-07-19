Томский суд потребовал удалить тест «Сноба» про коррупцию

Кировский районный суд Томска потребовал ограничить доступ к тесту про коррупцию на сайте «Сноба», сообщает издание. Соответствующее решение размещено на сайте суда.

Тест про коррупцию сайт «Сноб» опубликовал в ноябре 2017 года. Поводом для него стала новость о том, что в 2016 году бюджет России потерял более 19 миллиардов рублей из-за коррупции.





«Тех, кто дает взятки пахлавой и камбалой, сажают в тюрьму почти в два раза чаще, чем тех, кто берет их миллионами. Пройдите тест-инструкцию о том, как правильно давать взятки и брать их», — говорится в описании теста.





Асиновский городской прокурор обратился в суд с требованием к РКН запретить этот тест, «поскольку за совершение действий, размещенных на указанном Интернет-сайте, предусмотрена уголовная и административная ответственность, а ее распространение нарушает (...) конституционные права неопределенного круга лиц свободно искать, получать, передавать, производить и распространять информацию любым законным способом, гарантированным Конституцией Российской Федерации».





Суд согласился с позицией прокурора. В решении подчеркивается, что размещение такой информации оказывает «негативное воздействие на нравственность граждан». По мнению судьи Евгении Ершовой, в тесте есть «сведения, содержащие признаки пропаганды совершения коррупционных преступлений, в том числе за дачу и получение взятки».





Само издание подчеркивает, что тест был основан на реальных кейсах коррупции и воровства.