Томский спасатель поучаствовал во флешмобе #BottleCapChallenge
Сотрудник пожарно-спасательной части № 3 Томска Николай Фролов поддержал новый всемирный флешмоб Bottle Cap Challenge, набирающий популярность среди пользователей Сети. Об этом сообщает пресс-служба областного ведомства.
Его участники должны ударом ноги, обязательно с разворота, открутить крышку бутылки.
Поучаствовали во флэшмобе и томские спортсмены.
Инициатором флешмоба стал боец ММА из Казахстана Карен Пашикян. Именно он бросил вызов Джейсону Стэтхему и чемпиону мира по тхэквондо Фараби Давлетчину. Джейсон Стэтхем от участия в челлендже не отказался и с легкостью ударом ноги с разворота открутил крышку бутылки.
После предложил повторить трюк режиссеру Гаю Ричи и бойцу Джеймсу Мунтасри (James Moontasri). Последний уже откликнулся и снял свой ролик. Также в челлендже успел поучаствовать ирландский боец смешанного стиля (MMA) Конор Макгрегор.
Активно участвуют во флешмобе и обычные люди. Пользователи соцсетей выкладывают свои попытки открытия бутылок ногой, используя хештег #bottlecapchallenge.
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#bottlecapchallenge nominated by @aramynordin . Yes, I intended to chop off my enemies head, not turn it like a bottle cap. At least mine is dangerous than Aramy's kick. I nominate @ahmedrxshid , @photoeyevision , @syahzmi_98
Публикация от Kaitou Deen (@kaitoudeen)
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#bottlecapchallenge #вау #бутылка #супермен
Публикация от Alinka malinka (@alina_vakilova99)
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Публикация от J e s s e (@jesse.mcinnes)
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Тренировка для #bottlecapchallenge
Публикация от Ast.Brothers (@ast.brothers)
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Участвую в челленже😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂 #BottleCapChallenge
Публикация от танечка (@tanka.kolobok)
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