Томский спасатель поучаствовал во флешмобе #BottleCapChallenge

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Сотрудник пожарно-спасательной части № 3 Томска Николай Фролов поддержал новый всемирный флешмоб Bottle Cap Challenge, набирающий популярность среди пользователей Сети. Об этом сообщает пресс-служба областного ведомства.



Его участники должны ударом ноги, обязательно с разворота, открутить крышку бутылки.

Поучаствовали во флэшмобе и томские спортсмены.

Инициатором флешмоба стал боец ММА из Казахстана Карен Пашикян. Именно он бросил вызов Джейсону Стэтхему и чемпиону мира по тхэквондо Фараби Давлетчину. Джейсон Стэтхем от участия в челлендже не отказался и с легкостью ударом ноги с разворота открутил крышку бутылки.