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05 июля,
2019
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Томский спасатель поучаствовал во флешмобе #BottleCapChallenge

ТВ2
ТВ2
1 час назад

Сотрудник пожарно-спасательной части № 3 Томска Николай Фролов поддержал новый всемирный флешмоб Bottle Cap Challenge, набирающий популярность среди пользователей Сети. Об этом сообщает пресс-служба областного ведомства.

Его участники должны ударом ноги, обязательно с разворота, открутить крышку бутылки.

Поучаствовали во флэшмобе и томские спортсмены.

Инициатором флешмоба стал боец ММА из Казахстана Карен Пашикян. Именно он бросил вызов Джейсону Стэтхему и чемпиону мира по тхэквондо Фараби Давлетчину. Джейсон Стэтхем от участия в челлендже не отказался и с легкостью ударом ноги с разворота открутил крышку бутылки. 

После предложил повторить трюк режиссеру Гаю Ричи и бойцу Джеймсу Мунтасри (James Moontasri). Последний уже откликнулся и снял свой ролик. Также в челлендже успел поучаствовать ирландский боец смешанного стиля (MMA) Конор Макгрегор.

Активно участвуют во флешмобе и обычные люди. Пользователи соцсетей выкладывают свои попытки открытия бутылок ногой, используя хештег #bottlecapchallenge.

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#bottlecapchallenge 😎

Публикация от J e s s e (@jesse.mcinnes)

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