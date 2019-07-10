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10 июля,
2019
Новости

Томский СК закрыл дело о злоупотреблении полномочиями в ОЭЗ

ТВ2
ТВ2
1 час назад

Следственный комитет не нашел в действиях руководства Томской особой экономической зоны (ОЭЗ) признаков злоупотребления полномочиями.


«Дело прекратили в связи с отсутствием в действиях руководства ОЭЗ состава преступления. Между руководством ОЭЗ и подрядчиком, который выполнял работы по строительству одного из объектов, следствие усматривает наличие гражданско-правовых отношений», — пишет «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на представителя пресс-службы Следственного комитета.


По его словам, ОЭЗ и подрядная организация пытаются разрешить разногласия в арбитраже.


Напомним, весной 2018 года СКР на основании материалов регионального управления ФСБ возбудил уголовное дело о злоупотреблении полномочиями в томской ОЭЗ.


По версии следствия, в 2017 году ОЭЗ заключила с томским коммерческим предприятием три договора аренды нежилых помещений общей площадью 304,6 кв. м, одно из которых - 250 кв. м, но вместо помещения площадью 250 кв. м предприятию предоставили помещения общей площадью 628,2 кв. м в строящемся здании. Вместе с тем какие-либо соглашения об увеличении площади помещений не заключались.


Дело возбудили по ч. 2 ст. 201 УК РФ (злоупотребление полномочиями), размер ущерба составил чуть менее 2 млн рублей.

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