Томский СК закрыл дело Данилы Сафронова

Томские следователи закрыли дело в отношении подростка Данилы Сафронова, ударившего сбившую его щенка машину. Сотрудники ведомства не нашли в его действиях преступления, сообщает пресс-служба СК.

В ходе следствия установлено, что 5 июня 2019 года мужчина на автомашине Nissan Terrano, проезжая по дороге в гаражном комплексе в Томске, совершил смертельный наезд на собаку подростка, – говорится в сообщении. – Мальчик в свою очередь спонтанно, находясь в возбужденном состоянии, нанес удары по капоту указанного автомобиля, в результате чего на кузове образовались повреждения в виде деформации. Стоимость восстановительного ремонта автомобиля составила 14 тысяч рублей.

По закону уголовная ответственность за умышленную порчу чужого имущества наступает при причинении значительного ущерба. Следователи сочли причиненный Данилой ущерб незначительным и на этом основании закрыли дело.





Напомним, в Томске на 16-летнего подростка завели уголовное дело по статье 167 УК РФ за удар по машине, насмерть сбившей его щенка. Данилу обвиняли в умышленном уничтожении или повреждении чужого имущества. Водитель подал заявление в суд, оценив свой материальный ущерб в 14 тысяч рублей.





Дело Данилы Сафронова вызвало широкий общественный резонанс. Зоозащитники написали петиции на сайте Change.org с требованием прекратить уголовное дело Данилы Сафронова. На 30 октября одна из петиций набрала больше 224 тысяч подписей. Российская кинологическая федерация решила подарить подростку щенка. Собаку Даниле подарят в начале ноября на кинологической выставке в Москве.





Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова написала в прокуратуру Томской области с просьбой о прекращении уголовного преследования Данилы Сафронова. Также запрос в прокуратуру написали еще несколько человек. Как ранее рассказывало ТВ2, председатель Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин поставил расследование по «делу Сафронова» на контроль в центральном аппарате ведомства.





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